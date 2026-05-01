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Guerra no Médio Oriente

Irão envia nova proposta aos Estados Unidos para pôr fim à guerra

01 mai, 2026 - 14:57 • Diogo Camilo

Teerão transmitiu a mais recente proposta ao Paquistão, que tem funcionado como mediador das negociações.

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O Irão apresentou a sua mais recente proposta para retomar negociações com os Estados Unidos para resolver o conflito que se prolonga já há dois meses.

Segundo a agência de notícias estatal IRNA, a proposta foi transmitida ao Paquistão, que tem funcionado como mediador nas conversações com os Estados Unidos, não adiantando detalhes sobre a mesma.

O bloqueio marítimo do canal de Ormuz tem interrompido o fornecimento do equivalente a 20% do petróleo e gás natural mundial, ao mesmo tempo que a Marinha dos Estados Unidos estão a bloquear o crude nos portos iranianos.

Para já, ainda não está confirmado se a proposta iraniana já foi encaminhada para Washington mas, depois de ser conhecida, os preços do petróleo baixaram.

Os dois países acordaram um cessar-fogo a 8 de abril, mas nos últimos dias houve relatos de que Donald Trump estaria a pensar em novos ataques militares como forma de obrigar o Irão a negociar, o que levou a uma nova subida global dos preços do petróleo esta quinta-feira.

Em reação à Reuters, a Casa Branca recusou comentar a proposta iraniana, acrescentando que não comenta conversas diplomáticas privadas.

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