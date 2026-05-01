Israel afirma que ativistas da flotilha detidos já se encontram na Grécia

Os cerca de 175 ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos por Israel em águas internacionais, já se encontram na Grécia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita anunciou, contudo, que dois deles - um brasileiro e um palestiniano - serão levados para Israel para interrogatório.

Os cerca de 175 ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos por Israel em águas internacionais, já se encontram na Grécia, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.

O Ministério anunciou, contudo, que dois deles - um brasileiro e um palestiniano - serão levados para Israel para interrogatório.

Numa mensagem nas redes sociais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita anunciou hoje a decisão de transferir o palestiniano Saif Abu Keshek para Israel como "suspeito de pertencer a uma organização terrorista" e o brasileiro Thiago Ávila como "suspeito de atividades ilegais", sem especificar as acusações.

"Todos os ativistas da flotilha já estão na Grécia, com exceção de Saif Abu Keshek e Thiago Ávila", disseram depois fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, referindo-se às cerca de 175 pessoas detidas na quinta-feira pelas forças israelitas enquanto viajavam para a Faixa de Gaza em missão humanitária.

Ávila, que participou noutras flotilhas para Gaza, foi detido em abril no aeroporto de Buenos Aires depois de lhe ter sido negada a entrada na Argentina -- um aliado de Israel -- onde deveria anunciar a delegação local da Flotilha Global Sumud. O brasileiro é um dos coordenadores da Flotilha Global Sumud para Gaza e participou recentemente no Comboio Nossa América para Cuba.

Abu Keshek é também coordenador da flotilha e, numa entrevista ao Middle East Eye em setembro de 2025, defendeu a estratégia de não-violência face aos relatos de que Israel planeava designar os ativistas como terroristas.

O exército israelita intercetou 22 das 58 embarcações da flotilha na madrugada de quinta-feira, a cerca de 100 quilómetros a oeste da ilha grega de Creta, em águas internacionais, e transferiu os ativistas para um navio israelita.

Hoje, 33 das embarcações participantes navegavam ao longo da costa sul de Creta em direção à Faixa de Gaza, de acordo com o localizador de navios da organização, mas o seu destino é ainda desconhecido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia confirmou que estava a coordenar com as autoridades israelitas o desembarque seguro dos ativistas na Grécia. Uma delegação do Ministério grego deslocou-se na quinta-feira à noite ao ponto de chegada dos ativistas para coordenar ações e cooperar com as autoridades consulares estrangeiras.

Pelo menos três portugueses participam na flotilha, avançou na quinta-feira o Governo de Portugal, adiantando aguardar que Israel confirme se estavam entre os detidos na interceção de alguns barcos realizada quarta-feira à noite.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, disse na quinta-feira que o embaixador israelita foi chamado para dar explicações sobre a detenção de ativistas pró-palestinianos, garantindo que as autoridades consulares estão preparadas para acolher os portugueses, na Grécia ou em Israel.