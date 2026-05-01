Jair Bolsonaro internado em Brasília para ser operado ao ombro

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado esta sexta-feira para ser submetido a uma cirurgia ao ombro direito em Brasília.

Procedimento acontece pouco tempo depois do Supremo Tribunal Federal brasileiro ter autorizado Bolsonaro a deixar o condomínio onde está a cumprir a pena de prisão domiciliar.

A cirurgia acontece após lesões no manguito rotador, um conjunto de músculos e tendões que envolvem a articulação do ombro, depois de uma queda de Bolsonaro em janeiro, quando estava detido num edifício da Polícia Federal, em Brasília.

A operação deverá ter uma duração de três horas, com a antiga primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a ter confirmado que o ex-presidente já estava a caminho da unidade hospitalar.

Bolsonaro encontra-se atualmente a cumprir uma pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. No final de março, Bolsonaro passou a cumprir a pena na sua casa por 90 dias, por decisão do juiz Alexandre de Moraes.