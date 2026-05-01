Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

"Não estou satisfeito": Trump anuncia o fim das hostilidades com Irão, mas não descarta futura ofensiva

01 mai, 2026 - 20:45 • Catarina Magalhães , Alexandre Abrantes Neves

Segundo a lei norte-americana, Trump seria obrigado a pedir esta sexta-feira uma autorização ao Congresso dos EUA para prosseguir com o conflito.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou esta sexta-feira o fim das hostilidades com o Irão, mas não descarta uma eventual nova ofensiva, avançou o jornal norte-americano "Politico".

Segundo a lei norte-americana, Trump seria obrigado a pedir esta sexta-feira uma autorização ao Congresso dos EUA para prosseguir com o conflito, já que ultrapassam 60 dias de guerra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, Trump não rejeita a hipótese de novos ataques e, segundo o mesmo jornal, Trump escreveu uma carta a avisar os congressistas de que não vai pedir o prolongamento.

"Não houve qualquer troca de fogo entre os Estados Unidos e o Irão desde 7 de abril de 2026. As hostilidades que começaram a 28 de fevereiro de 2026 terminaram", lê-se.

Petróleo cai quase 5% após nova proposta de Teerão a Washington

Combustíveis

Petróleo cai quase 5% após nova proposta de Teerão a Washington

A queda dos preços reflete um maior otimismo no me(...)

Em reação à nova proposta do Irão, o líder norte-americano disse não estar "satisfeito", mas reconhece "progressos". Porém, apontou uma "tremenda discórdia" entre os líderes do Irão.

"Eles querem chegar a um acordo, mas não estou satisfeito com ele por isso veremos o que acontece. O Irão quer fazer um acordo porque já não tem forças militares, mas não estou satisfeito com isso", reclamou.

Sem procurar "aprovação" do Congresso, Trump descartou pedir a autorização, já que "nunca foi utilizada antes".

"Nunca ninguém o fez antes. Porque haveríamos de ser diferentes?", atirou.

O Irão apresentou esta sexta-feira a mais recente proposta para retomar negociações com os EUA para resolver o conflito que se prolonga já há dois meses.

Segundo a agência de notícias estatal IRNA, a proposta foi transmitida ao Paquistão, que tem funcionado como mediador nas conversações com os Estados Unidos, não adiantando detalhes sobre a mesma.

O bloqueio marítimo do canal de Ormuz tem interrompido o fornecimento do equivalente a 20% do petróleo e gás natural mundial, ao mesmo tempo que a Marinha dos Estados Unidos estão a bloquear o crude nos portos iranianos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)