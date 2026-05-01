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Combustíveis
Petróleo cai quase 5% após nova proposta de Teerão a Washington
01 mai, 2026 - 18:11 • Lusa
A queda dos preços reflete um maior otimismo no mercado, após a apresentação de uma nova proposta iraniana aos EUA para retomar as negociações, segundo um órgão de comunicação estatal iraniano.
Os preços do petróleo caíram esta sexta-feira, com o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI) a recuar quase 5%, depois de o Irão ter apresentado aos Estados Unidos da América (EUA) uma nova proposta para retomar as negociações destinadas a pôr fim à guerra.
Pelas 14h20, o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), referência norte-americana do petróleo, para entrega em junho, recuava 4,97%, para 99,85 dólares (85,06 euros), depois de ter chegado a perder momentaneamente mais de 5%.
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O barril de Brent do mar do Norte, referência na Europa, para entrega em julho, descia 3,10%, para 106,98 dólares (91, 14 euros), no primeiro dia em que este contrato passou a ser usado como referência.
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A queda dos preços reflete um maior otimismo no mercado, após a apresentação de uma nova proposta iraniana aos EUA para retomar as negociações, segundo um órgão de comunicação estatal iraniano.
No início da sessão, as duas referências do petróleo negociavam em terreno positivo, devido ao pessimismo em torno da reabertura do estreito de Ormuz.
A expectativa de uma eventual retoma das negociações entre Teerão e Washington aliviou, entretanto, a pressão sobre os preços, ao reduzir os receios de uma perturbação prolongada da oferta.
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