Reino Unido agrava nível de ameaça terrorista

A decisão foi tomada de forma independente pelo Centro Conjunto de Análise do Terrorismo.

A subida para o segundo nível mais elevado numa escala de cinco significa que um ataque terrorista nos próximos seis meses é considerado altamente provável, após o esfaqueamento de dois homens judeus na quarta-feira, na zona de Golders Green, indicou o Governo.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que a comunidade judaica vive com medo e prometeu reforçar as medidas de proteção.

O nível nacional de ameaça terrorista no Reino Unido aumentou esta quinta-feira de “substancial” para “severo”, após um ataque antissemita em Londres.

O país não registava um nível de ameaça desta magnitude desde novembro de 2021, na sequência do atentado no Hospital Feminino de Liverpool e do assassinato do deputado David Amess, tendo o alerta sido reduzido para “substancial” no início de 2022.

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, afirmou que a avaliação reflete as mais recentes informações dos serviços de segurança e um aumento prolongado das ameaças extremistas, sublinhando que não foi motivada exclusivamente pelo ataque em Golders Green.

Responsáveis indicaram que a decisão surge num contexto de vários incidentes recentes em Londres e de crescentes preocupações de segurança associadas a Estados estrangeiros, que, segundo referem, têm contribuído para alimentar a violência, incluindo contra a comunidade judaica.

O responsável pela luta antiterrorista na polícia, Laurence Taylor, afirmou que o Reino Unido tem vindo a enfrentar uma ameaça crescente há algum tempo, proveniente de múltiplas origens.

“Estamos a observar um nível elevado de ameaça dirigido a indivíduos e instituições judaicas e israelitas no Reino Unido”, afirmou em comunicado, acrescentando que as autoridades enfrentam também “um contexto global imprevisível com repercussões internas, incluindo ameaças físicas por parte de agentes ligados a Estados”.