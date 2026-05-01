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Reino Unido agrava nível de ameaça terrorista

01 mai, 2026 - 00:43 • Reuters

Decisão anunciada um dia depois de um ataque com faca no norte de Londres, que provocou dois feridos entre elementos da comunidade judaica.

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O nível nacional de ameaça terrorista no Reino Unido aumentou esta quinta-feira de “substancial” para “severo”, após um ataque antissemita em Londres.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que a comunidade judaica vive com medo e prometeu reforçar as medidas de proteção.

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A subida para o segundo nível mais elevado numa escala de cinco significa que um ataque terrorista nos próximos seis meses é considerado altamente provável, após o esfaqueamento de dois homens judeus na quarta-feira, na zona de Golders Green, indicou o Governo.

A decisão foi tomada de forma independente pelo Centro Conjunto de Análise do Terrorismo.

Ataque contra judeus em Londres tratado como terrorismo

Reino Unido

Ataque contra judeus em Londres tratado como terrorismo

Dois elementos da comunidade judaica foram esfaque(...)

O país não registava um nível de ameaça desta magnitude desde novembro de 2021, na sequência do atentado no Hospital Feminino de Liverpool e do assassinato do deputado David Amess, tendo o alerta sido reduzido para “substancial” no início de 2022.

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, afirmou que a avaliação reflete as mais recentes informações dos serviços de segurança e um aumento prolongado das ameaças extremistas, sublinhando que não foi motivada exclusivamente pelo ataque em Golders Green.

Responsáveis indicaram que a decisão surge num contexto de vários incidentes recentes em Londres e de crescentes preocupações de segurança associadas a Estados estrangeiros, que, segundo referem, têm contribuído para alimentar a violência, incluindo contra a comunidade judaica.

O responsável pela luta antiterrorista na polícia, Laurence Taylor, afirmou que o Reino Unido tem vindo a enfrentar uma ameaça crescente há algum tempo, proveniente de múltiplas origens.

“Estamos a observar um nível elevado de ameaça dirigido a indivíduos e instituições judaicas e israelitas no Reino Unido”, afirmou em comunicado, acrescentando que as autoridades enfrentam também “um contexto global imprevisível com repercussões internas, incluindo ameaças físicas por parte de agentes ligados a Estados”.

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