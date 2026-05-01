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Tribunal dos EUA esconde alegada carta de suicídio de Epstein há 7 anos

01 mai, 2026 - 11:06 • Diogo Camilo

Carta foi encontrada por companheiro de cela após Epstein ter sido encontrado inconsciente com um pedaço de pano à volta do pescoço. Milionário sobreviveu ao incidente, mas viria a falecer semanas depois.

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Uma alegada carta de suicídio escrita por Jeffrey Epstein na prisão de Manhattan foi mantida em segredo durante quase sete anos, revelou esta quinta-feira o New York Times, que avança que a mesma está agora guardada num tribunal em Nova Iorque.

O jornal indica que a carta foi encontrada em julho de 2019 por um companheiro de cela, depois de Epstein ter sido encontrado inconsciente com um pedaço de pano à volta do pescoço. O milionário sobreviveu a este incidente, mas viria a ser falecer semanas depois na prisão.

Esta carta faz parte do processo criminal do seu companheiro de cela, Nicholas Tartaglione, e encontra-se selada, o que significa que as autoridades não terão tido acesso à mesma durante a investigação sobre a morte de Jeffrey Epstein, uma vez que a mesma não é mencionada no processo. Na mesma, recorda Tartaglione, estavam as palavras: "Hora de dizer adeus."

Mesmo após pedidos para a divulgação do documento, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu que a agência “realizou um esforço exaustivo para reunir todos os registos na sua posse”, incluindo documentos do sistema prisional e do gabinete do inspetor-geral.

A morte de Epstein veio a ser declarada como um suicídio após uma autópsia realizada em Nova Iorque, mas ao mesmo tempo foram expostas falhas de segurança no Centro de Correção de Manhattan, que foi entretanto encerrado, o que gerou dúvidas e deu asas a teorias da conspiração sobre a morte de Epstein.

O milionário chegou a acusar Tartaglione de o ter atacado, enquanto o companheiro de cela nega agressões. Depois do episódio em que foi encontrada a carta, Epstein foi transferido para outra ala da prisão e colocado sob vigilância por receio de suicídio.

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