Corina Machado convoca para domingo manifestação em Portugal e outros 120 países

A líder da oposição venezuelana, Corina Machado, convocou para domingo uma manifestação em mais de 120 cidades de todo o mundo, incluindo em Portugal, de apoio aos presos políticos e das pessoas perseguidas no país sul-americano.

"Eles e as suas famílias precisam da nossa voz, precisam da nossa força, e é por isso que vamos levantar a nossa voz este domingo, para que o mundo inteiro ouça o clamor pela liberdade, pela justiça, pela democracia, que hoje elevamos da Venezuela", enfatizou Machado num vídeo publicado nas suas redes sociais.

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A vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025 está fora da Venezuela desde dezembro passado, quando viajou para a Noruega para receber a medalha do Prémio Nobel da Paz, depois de ter passado um ano escondida para evitar a detenção pelas autoridades, que a acusam de violência e de incitar a uma invasão militar.