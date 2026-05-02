Despiste de autocarro faz pelo menos 11 mortos no México

O feriado do Dia do Trabalhador terminou em tragédia esta sexta-feira, com a morte de pelo menos 11 pessoas e 31 feridos num acidente que envolveu um autocarro turístico no estado de Nayarit, no oeste do México.

O autocarro, que vinha do estado de Jalisco, despistou-se e capotou perto da cidade de Amatlán de Cañas, informou o governo do estado de Nayarit.

Segundo as autoridades, os passageiros estavam a caminho de um centro turístico em Nayarit. As equipas de emergência de Nayarit e Jalisco foram acionadas e a autoestrada foi cortada para operações de resgate e investigação da causa do acidente.

Fotos divulgadas pelo governo de Nayarit mostram o autocarro tombado e coberto de lama.

Os acidentes fatais com autocarros são frequentes na América Latina e nas estradas do México.

Em Setembro, pelo menos 10 pessoas morreram e pelo menos 61 ficaram feridas no centro do México quando um comboio de mercadorias colidiu com um autocarro de dois andares. Em fevereiro de 2025, mais de 40 pessoas morreram no sul do México quando um autocarro que viajava de Cancún, uma cidade turística de Tabasco, colidiu com um camião e pegou fogo.

Os autocarros são um importante meio de transporte no México, onde as linhas ferroviárias de passageiros são limitadas. O governo da presidente Claudia Sheinbaum está a trabalhar para expandir significativamente a rede ferroviária nacional, ligando várias regiões do norte e do centro do México.