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Emirados Árabes Unidos retomam operações aéreas

02 mai, 2026 - 16:23 • Lusa

Segundo a Autoridade Geral da Aviação Civil, esta decisão foi tomada após "uma avaliação minuciosa das condições operacionais e de segurança" perante os conflitos no Médio Oriente.

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Os Emirados Árabes Unidos retomaram este sábado as operações normais de tráfego aéreo, após o levantamento das medidas de precaução devido ao conflito entre os EUA e Israel no Irão, que aumentou o preço dos combustíveis e cortes de voos.

A Autoridade Geral da Aviação Civil (GCAA) dos Emirados Árabes Unidos (EAU) confirmou a "retomada das operações normais de tráfego aéreo no espaço aéreo dos EAU e o levantamento das medidas preventivas temporárias", informou a agência noticiosa oficial WAM.

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A GCAA afirmou que a decisão foi tomada após "uma avaliação minuciosa das condições operacionais e de segurança , em coordenação com as autoridades competentes" e enfatizou a monitorização contínua em tempo real para garantir os mais elevados níveis de segurança aérea.

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A GCAA expressou gratidão pela "cooperação dos passageiros e das companhias aéreas durante o período anterior" e reafirmou a prontidão das equipas técnicas e operacionais para lidar com qualquer eventualidade.

Tal como outros países vizinhos, como o Qatar, o Kuwait e o Bahrein, os EAU foram alvo de intensos ataques de drones e mísseis iranianos desde o início do conflito até ao anúncio do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão.

A 8 de abril, as partes concordaram com um cessar-fogo inicial de duas semanas, após 39 dias de combates, posteriormente prolongado indefinidamente para permitir tempo para negociações entre Teerão e Washington.

No entanto, as conversações diretas entre os dois países continuam paralisadas devido à recusa do Irão em negociar enquanto os Estados Unidos mantêm o bloqueio naval aos seus portos e navios, uma medida destinada a prejudicar a economia iraniana.

O Irão, por sua vez, mantém o controlo do tráfego no Estreito de Ormuz, a rota estratégica por onde transita 20% do petróleo mundial, o que fez subir o preço do crude.

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