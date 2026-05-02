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Médio Oriente

EUA dizem ter desviado 48 navios desde início de bloqueio naval ao Irão

02 mai, 2026 - 20:47 • Lusa

Este número representa um aumento de quatro embarcações em relação aos 44 navios que o próprio CENTCOM tinha indicado na sexta-feira passada, no comunicado anterior.

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As autoridades norte-americanas disseram este sábado que já desviaram um total de 48 navios desde o início do bloqueio naval imposto ao Irão no âmbito da ofensiva militar contra aquele país.

"Nos últimos 20 dias, foram redirecionados 48 navios para garantir o cumprimento do bloqueio", informou o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM), num comunicado.

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O texto publicado nas redes sociais é acompanhado por uma fotografia do "USS New Orleans" tirada no mar Arábico "durante o bloqueio norte-americano dos portos iranianos".

Este número representa um aumento de quatro embarcações em relação aos 44 navios que o próprio CENTCOM tinha indicado na sexta-feira passada, no comunicado anterior.

O bloqueio foi imposto em 13 de abril para impedir a passagem de embarcações iranianas pelo Estreito de Ormuz, em resposta às restrições impostas, por sua vez, por Teerão ao tráfego nesta via marítima estratégica.

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