Flotilha diz que ativistas Ávila e Abukeshek estão a ser transferidos para Israel

02 mai, 2026 - 09:19 • Lusa

Chegada está prevista para este sábado.

A Flotilha Global Sumud assegurou este sábado que o ativista brasileiro Thiago Ávila e o espanhol de origem palestiniana Saif Abukeshek estão já a ser transportados da Grécia para Israel, onde se prevê que cheguem este sábado.

De acordo com um comunicado publicado esta madrugada, Ávila e Abukeshek foram transferidos para o navio israelita Nahshon, tal como os 174 ativistas que navegavam nas 22 embarcações da flotilha intercetadas na noite de quinta-feira, mas, ao contrário dos companheiros, foram retidos nesse local.

Agora, a Flotilha afirma que o Nahshon, com Ávila e Abukeshek a bordo, "deixou as águas territoriais da Grécia e está a caminho da Palestina ocupada", como designam Israel.

