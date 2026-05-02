Flotilha diz que ativistas Ávila e Abukeshek estão a ser transferidos para Israel
02 mai, 2026 - 09:19 • Lusa
Chegada está prevista para este sábado.
A Flotilha Global Sumud assegurou este sábado que o ativista brasileiro Thiago Ávila e o espanhol de origem palestiniana Saif Abukeshek estão já a ser transportados da Grécia para Israel, onde se prevê que cheguem este sábado.
De acordo com um comunicado publicado esta madrugada, Ávila e Abukeshek foram transferidos para o navio israelita Nahshon, tal como os 174 ativistas que navegavam nas 22 embarcações da flotilha intercetadas na noite de quinta-feira, mas, ao contrário dos companheiros, foram retidos nesse local.
Agora, a Flotilha afirma que o Nahshon, com Ávila e Abukeshek a bordo, "deixou as águas territoriais da Grécia e está a caminho da Palestina ocupada", como designam Israel.
- Ativistas da Flotilha Global Sumud denunciam maus tratos por Israel
- Israel afirma que ativistas da flotilha detidos já se encontram na Grécia
- Portugal chama embaixador de Israel após detenção de ativistas
- Pelo menos três portugueses em flotilha intercetada por Israel rumo a Gaza
- Flotilha ainda não partiu para Gaza por condições atmosféricas adversas
- Nova flotilha para Gaza zarpa em abril de Barcelona com participação portuguesa
- Em abril há nova flotilha com destino a Gaza (e outra chegou hoje a Cuba)
- A Flotilha ajuda a causa palestiniana?
- Das autárquicas "imprevisíveis" à flotilha