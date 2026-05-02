Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governador mexicano demite-se após acusação de auxílio a cartel de droga

02 mai, 2026 - 13:19 • Reuters

Rubén Rocha foi acusado pelos EUA de auxiliar um cartel de droga, avança o jornal The New York Times.

A+ / A-

Rubén Rocha, governador do estado mexicano de Sinaloa, anunciou na sexta-feira à noite que se vai afastar temporariamente do cargo, informou o New York Times este sábado. A decisão acontece dias depois dos EUA terem divulgado acusações contra ele e outros membros do partido no poder por alegado envolvimento com o poderoso Cartel de Sinaloa, numa escalada significativa da pressão norte-americana sobre o México.

Embora tenha afirmado que se vai afastar temporariamente do cargo, Rocha declarou, num comunicado divulgado pelo governo de Sinaloa, que as acusações contra si são falsas e mal-intencionadas.

"Posso olhar nos olhos do meu povo e da minha família porque não os traí nem nunca os trairei, e demonstrarei isso firmemente no momento em que as instituições de justiça do nosso país assim o exigirem", declarou.

Rocha pertence ao partido no poder MORENA.

A decisão do Departamento de Justiça dos EUA de o acusar, juntamente com outros membros do MORENA, de conspirar com os líderes do Cartel de Sinaloa para importar grandes quantidades de narcóticos para os EUA em troca de apoio político e subornos colocou a presidente do México, Claudia Sheinbaum, numa situação política extremamente delicada.

O Departamento de Justiça dos EUA, a Embaixada dos EUA na Cidade do México e o governo do estado de Sinaloa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

[Notícia atualizada às 14h53 de 2 de maio de 2026 para acrescentar declarações de Rubén Rocha]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)