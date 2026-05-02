Governador mexicano demite-se após acusação de auxílio a cartel de droga

Rubén Rocha, governador do estado mexicano de Sinaloa, anunciou na sexta-feira à noite que se vai afastar temporariamente do cargo, informou o New York Times este sábado. A decisão acontece dias depois dos EUA terem divulgado acusações contra ele e outros membros do partido no poder por alegado envolvimento com o poderoso Cartel de Sinaloa, numa escalada significativa da pressão norte-americana sobre o México.

Embora tenha afirmado que se vai afastar temporariamente do cargo, Rocha declarou, num comunicado divulgado pelo governo de Sinaloa, que as acusações contra si são falsas e mal-intencionadas.

"Posso olhar nos olhos do meu povo e da minha família porque não os traí nem nunca os trairei, e demonstrarei isso firmemente no momento em que as instituições de justiça do nosso país assim o exigirem", declarou.

Rocha pertence ao partido no poder MORENA.

A decisão do Departamento de Justiça dos EUA de o acusar, juntamente com outros membros do MORENA, de conspirar com os líderes do Cartel de Sinaloa para importar grandes quantidades de narcóticos para os EUA em troca de apoio político e subornos colocou a presidente do México, Claudia Sheinbaum, numa situação política extremamente delicada.

O Departamento de Justiça dos EUA, a Embaixada dos EUA na Cidade do México e o governo do estado de Sinaloa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

[Notícia atualizada às 14h53 de 2 de maio de 2026 para acrescentar declarações de Rubén Rocha]