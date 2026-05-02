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Governo britânico admite possibilidade de proibir manifestações pró-Palestina

02 mai, 2026 - 09:17 • Lusa

Keir Starmer admite que proibição pode justificar-se em certos casos, nomeadamente quando são entoados slogans a apelar à intifada, na sequência do ataque antissemita ocorrido em Londres.

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O primeiro-ministro britânico declarou à BBC que a proibição de manifestações pró-Palestina pode justificar-se em certos casos, nomeadamente quando são entoados slogans a apelar à intifada, na sequência do ataque antissemita ocorrido em Londres.

De acordo com Keir Starmer, numa entrevista divulgada este sábado, que se "passou para um nível completamente diferente" com este ataque com faca considerado terrorista pela polícia, que deixou na quarta-feira dois feridos no bairro londrino de Golders Green, onde vive uma importante comunidade judaica.

Keir Starmer foi vaiado, na quinta-feira, durante a visita às instalações de um serviço judaico de ambulâncias, com alguns residentes a criticá-lo por não fazer o suficiente para proteger esta comunidade e a denunciar a realização de marchas de apoio aos palestinianos nas grandes cidades britânicas.

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