Guarda do Iémen denuncia sequestro de petroleiro em direção à Somália

A Guarda Costeira do Iémen denunciou este sábado o sequestro de um petroleiro ao largo da costa sul do país, por homens armados não identificados que terão dirigido a embarcação para águas somalis.

Em comunicado, a Guarda Costeira, dependente do Governo iemenita reconhecido internacionalmente, indicou que recebeu esta manhã uma informação sobre o "roubo à mão armada" de um petroleiro identificado como M/T EUREKA, ao largo da província petrolífera de Shabwa, no mar Arábico.

Segundo a mesma fonte, os assaltantes tomaram o controlo da embarcação e dirigiram-na para o golfo de Áden, em direção à costa da Somália.

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A Guarda Costeira afirmou ter ativado "de imediato os seus procedimentos operacionais" após receber a informação, sem adiantar mais detalhes sobre o petroleiro ou a sua proveniência.

"Foram enviadas duas patrulhas a partir de Áden, além de patrulhas mais pequenas a partir de Shabwa, no âmbito das operações de busca e acompanhamento para localizar o petroleiro, apesar dos recursos e capacidades limitados e das circunstâncias excecionais que o país atravessa", indicou.

A força de segurança acrescentou que está a coordenar-se "com parceiros internacionais e autoridades competentes no golfo de Áden", o que permitiu identificar a localização do navio-tanque.

As autoridades estão também a desenvolver "esforços para seguir a sua trajetória e tomar as medidas necessárias para o recuperar e garantir a segurança da tripulação".

Entretanto, a agência britânica de Operações Comerciais Marítimas (UKMTO, na sigla em inglês) informou ter recebido uma comunicação sobre a aproximação suspeita de um navio mercante a cerca de 84 milhas náuticas a sudoeste de Mukalla, no Iémen.

Segundo a UKMTO, o comandante de um navio graneleiro relatou ter sido abordado a menos de 500 metros por uma lancha de casco verde acompanhada por um pesqueiro branco.

A agência britânica recomendou ainda aos navios que se encontrem na zona que naveguem com precaução e comuniquem qualquer atividade suspeita, enquanto as autoridades investigam o caso.

Até ao momento, nenhum grupo reivindicou o sequestro do petroleiro, não sendo ainda claro se os dois incidentes estão relacionados.

A pirataria ao largo da costa da Somália atingiu um pico no final da década de 2000, tendo depois recuado devido às patrulhas navais internacionais, embora continuem a registar-se incidentes esporádicos.

O golfo de Áden continua a ser uma rota estratégica para o comércio mundial, ligando o mar Vermelho ao oceano Índico.