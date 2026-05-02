Irão alerta para "provável" regresso de hostilidade com Estados Unidos

Este aviso do Irão surge depois do líder norte-americano, Donald Trump , anunciar o fim das hostilidades com Irão, apesar de não descartar futura ofensiva. "Não estou satisfeito" , disse Trump, mas reconhece "progressos".

Já as negociações sobre o programa nuclear ficariam para depois – uma prioridade dos Estados Unidos neste conflito.

De acordo com as autoridades iranianas, as exigências atuais de Washington são um pedido de rendição e, caso os EUA não tivessem rejeitado a proposta , abririam a navegação no estreito de Ormuz e terminariam o bloqueio norte-americano ao Irão.

O quartel-general militar do Irão alertou este sábado para o "provável" regresso das hostilidades com os Estados Unidos da América (EUA).

Em comunicado, Teerão alega que a administração norte-americana não está comprometida com qualquer acordo.

Um alto funcionário do Irão, em anonimato, confidenciou que, na sua mais recente proposta, as "negociações sobre a questão nuclear, mais complexa, foram transferidas para uma etapa final para criar uma atmosfera mais propícia".

Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, conversou este sábado por telefone com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, sobre os esforços para um cessar-fogo "completo" e fim das hostilidades entre o Irão, os Estados Unidos e Israel.

Segundo um comunicado do Kremlin, Araghchi e Lavrov tiveram "uma troca de opiniões detalhada sobre as perspetivas de um cessar-fogo completo das hostilidades e a estabilização da situação militar e política no Médio Oriente".



Horas depois, o Irão disse ter preparado um projeto-lei para gerir o estreito de Ormuz, avançou a estação televisiva al-Jazeera, citando o vice-presidente do Parlamento iraniano.

A nova lei impede a passagem de navios israelitas, em qualquer circunstância, e obriga ao pagamento de indemnizações de guerra a navios de estados inimigos.

Este novo plano do Irão foi detalhado numa proposta formal transmitida aos Estados Unidos através de mediadores, sendo Paquistão o principal responsável, disse a autoridade.

No mesmo acordo, estabelecia-se a garantia de que Israel e os EUA não voltariam a atacar.

Quatro semanas depois de terem suspendido a campanha de bombardeamentos contra o Irão, ainda não foi alcançado qualquer acordo para pôr fim ao conflito, que compromete a circulação de 20% do petróleo mundial.

[Notícia atualizada às 20h00 para acrescentar reunião de MNE iraniano e homólogo russo + projeto-lei para gerir o estreito de Ormuz]