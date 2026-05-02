Japão adquire pela primeira vez petróleo russo desde encerramento do Estreito de Ormuz

A petrolífera japonesa Taiyo Oil adquiriu um carregamento de petróleo bruto russo, informaram este sábado 'media' dos dois países, na primeira compra de crude de Tóquio a Moscovo desde o encerramento do estreito de Ormuz.

Um petroleiro proveniente da exploração russa Sakhalin-2 vai chegar em breve ao arquipélago, afirmou um responsável do Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês à agência de notícias local Kyodo.

A mesma fonte assegurou que a compra parte da vontade de Tóquio de diversificar o abastecimento energético e ocorre no âmbito do levantamento temporário das sanções por parte dos EUA ao crude de Moscovo.

O jornal japonês Nikkei precisou que a aquisição pela Taiyo Oil, a quarta maior refinaria do arquipélago, é, por enquanto, um caso pontual a pedido da Agência de Recursos Naturais e Energia do Japão.

De acordo com um comunicado da refinaria japonesa citado pela agência de notícias russa Tass, "não foi tomada qualquer decisão relativamente a futuras compras de petróleo bruto" proveniente de Sakhalin-2.

O início da guerra desencadeada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, no dia 28 de fevereiro, e o encerramento praticamente total do estreito de Ormuz pelo Irão, somados ao bloqueio naval norte-americano contra navios e portos iranianos, provocaram uma perturbação mundial no abastecimento de petróleo bruto que afeta especialmente a Ásia.

O Japão, que importa cerca de 90% do petróleo da região afetada pela guerra, tem procurado nas últimas semanas diversificar as fontes energéticas, tendo também disponibilizado milhões de barris das reservas estratégicas e subsidiado as petrolíferas para reduzir os preços dos combustíveis.

O Governo japonês começou a colocar no mercado o equivalente a 20 dias de abastecimento das reservas estatais de petróleo na sexta-feira, apesar de ter informado sobre um atraso devido ao mau tempo, na segunda libertação de reservas estatais de petróleo japonês desde o início da guerra.