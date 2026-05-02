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NATO está a "trabalhar com os EUA" para perceber redução de tropas na Alemanha

02 mai, 2026 - 10:06 • Reuters

"Este ajustamento reforça a necessidade de a Europa continuar a investir mais na defesa e assumir uma maior quota-parte da responsabilidade pela nossa segurança partilhada", salienta a porta-voz da NATO, Allison Hart.

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A NATO está a trabalhar com os Estados Unidos da América para compreender os detalhes da decisão norte-americana de reduzir o número de tropas na Alemanha, disse este sábado a porta-voz da NATO, Allison Hart.

"Estamos a trabalhar com os EUA para compreender os detalhes da sua decisão sobre o posicionamento das forças na Alemanha", começou por dizer a responsável.

"Este ajustamento reforça a necessidade de a Europa continuar a investir mais na defesa e assumir uma maior quota-parte da responsabilidade pela nossa segurança partilhada – uma área na qual já vemos progressos desde que os Aliados concordaram em investir 5% do PIB na Cimeira da NATO em Haia, no ano passado", escreveu Hart no X.

"Continuamos confiantes na nossa capacidade de garantir a nossa dissuasão e defesa à medida que esta transição para uma Europa mais forte numa NATO mais forte prossegue", acrescentou.

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