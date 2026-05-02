"Presidento, presidento". Trump imita "linda voz" de Sheinbaum ao falar do Golfo do México

O dirigente dos Estados Unidos terá respondido: “Sim, vou fazê-lo”, contou ainda durante o jantar.

“Com a sua linda voz, ela disse-me: ‘Presidento, presidento, diga-me que não vai mudar o nome do Golfo do México'”, disse Trump ao imitar Claudia Sheinbaum, durante um jantar privado do Forum Club of the Palm Beaches, na Florida.

O Presidente norte-americano imitou esta sexta-feira a voz da homóloga mexicana, ao reafirmar a posição sobre o uso do nome “Golfo do México”, um tema que tem suscitado debate político e diplomático entre os dois países.

Os participantes no jantar, entre os quais empresários, funcionários e convidados selecionados, riram-se com o comentário do republicano.

Antes disso, ainda fez comentários sobre o aspecto físico da Presidente mexicana. "Não vou dizer que ela é uma mulher bonita porque isso, normalmente, dá cabo de carreiras políticas, mas posso dizer que ela é uma mulher elegante e tem uma bela voz. Ela foi dançarina de ballet", salientou.

Trump decidiu voltar a abordar a polémica sobre o nome do Golfo do México, que ele reativou em janeiro de 2025, quando levantou publicamente a possibilidade de se referir à zona como “Golfo da América” em documentos e comunicações oficiais nos Estados Unidos.

A proposta gerou rejeição imediata por parte do Governo do México, liderado por Sheinbaum, que defendeu a denominação histórica do golfo e advertiu que não aceitará alterações unilaterais ao nome em fóruns internacionais nem em mapas oficiais.