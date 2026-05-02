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Migrantes
Quarenta pessoas resgatadas ao largo das Canárias em Espanha
02 mai, 2026 - 17:19 • Lusa
Autoridades locais espanholas receberam na manhã deste sábado um alerta sobre a saída da embarcação da cidade marroquina de El Aaiún com destino às Canárias.
Quarenta migrantes foram este sábado resgatados ao largo da ilha espanhola de Fuerteventura, nas Canárias, depois de serem localizados numa embarcação insuflável que seguia para aquele arquipélago.
Segundo a agência EFE, a Polícia Marítima de Las Palmas recebeu durante a manhã deste sábado um alerta sobre a saída da embarcação da cidade marroquina de El Aaiún com destino às Canárias.
Na sequência do aviso, foram mobilizados o helicóptero Helimer 205 e vários navios que navegavam na zona foram alertados para colaborar nas buscas.
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Pouco antes das 14h00 locais, a operação de resgate foi iniciada e terminou com o transbordo dos 40 ocupantes, de origem magrebina e subsaariana, entre os quais uma mulher.
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De acordo com as autoridades espanholas, todos os migrantes resgatados encontram-se em aparente bom estado de saúde.
Entretanto, em Ceuta, dois pescadores detidos na quinta-feira pela Guarda Civil espanhola ficaram em prisão preventiva por alegado auxílio à imigração ilegal, depois de terem sido intercetados numa embarcação de pesca que transportava quatro migrantes marroquinos.
Segundo fontes judiciais, citadas pela agência EFE, o juiz considerou o perigo para a vida dos migrantes, aos quais os suspeitos terão alegadamente ordenado que saltassem ao mar para evitar a detenção.
A intervenção ocorreu após o Serviço Marítimo e elementos dos Grupos Especiais de Atividades Subaquáticas detetarem a embarcação, tendo os agentes detido os dois tripulantes e resgatado os quatro migrantes.
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