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Quarenta pessoas resgatadas ao largo das Canárias em Espanha

02 mai, 2026 - 17:19 • Lusa

Autoridades locais espanholas receberam na manhã deste sábado um alerta sobre a saída da embarcação da cidade marroquina de El Aaiún com destino às Canárias.

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Quarenta migrantes foram este sábado resgatados ao largo da ilha espanhola de Fuerteventura, nas Canárias, depois de serem localizados numa embarcação insuflável que seguia para aquele arquipélago.

Segundo a agência EFE, a Polícia Marítima de Las Palmas recebeu durante a manhã deste sábado um alerta sobre a saída da embarcação da cidade marroquina de El Aaiún com destino às Canárias.

Na sequência do aviso, foram mobilizados o helicóptero Helimer 205 e vários navios que navegavam na zona foram alertados para colaborar nas buscas.

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Pouco antes das 14h00 locais, a operação de resgate foi iniciada e terminou com o transbordo dos 40 ocupantes, de origem magrebina e subsaariana, entre os quais uma mulher.

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De acordo com as autoridades espanholas, todos os migrantes resgatados encontram-se em aparente bom estado de saúde.

Entretanto, em Ceuta, dois pescadores detidos na quinta-feira pela Guarda Civil espanhola ficaram em prisão preventiva por alegado auxílio à imigração ilegal, depois de terem sido intercetados numa embarcação de pesca que transportava quatro migrantes marroquinos.

Segundo fontes judiciais, citadas pela agência EFE, o juiz considerou o perigo para a vida dos migrantes, aos quais os suspeitos terão alegadamente ordenado que saltassem ao mar para evitar a detenção.

A intervenção ocorreu após o Serviço Marítimo e elementos dos Grupos Especiais de Atividades Subaquáticas detetarem a embarcação, tendo os agentes detido os dois tripulantes e resgatado os quatro migrantes.

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