Todos os voos foram cancelados. Spirit Airlines encerra operações com efeitos imediatos

A companhia aérea norte-americana de baixo custo Spirit Airlines, em processo de falência, encerrou as suas operações este sábado, tornando-se a primeira baixa do setor ligada à guerra com o Irão, depois de não ter conseguido o apoio dos seus credores para um plano de resgate do Governo norte-americano.

O colapso da primeira companhia aérea devido à duplicação dos preços do combustível de aviação durante os dois meses de guerra com o Irão vai custar milhares de empregos. É um golpe para o Presidente Donald Trump, que tinha proposto 500 milhões de dólares (cerca de 426 milhões de euros) para salvar a Spirit, apesar da oposição de alguns dos seus conselheiros mais próximos e de muitos republicanos no Congresso.

Nenhuma companhia aérea norte-americana da dimensão da Spirit – que chegou a ser responsável por 5% dos voos nos Estados Unidos da América (EUA) – faliu em duas décadas. A Spirit ajudou a manter as tarifas aéreas mais baixas nos mercados onde competia com as principais companhias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Uma reunião do conselho da Spirit terminou sem um acordo para resgatar a empresa, disse à Reuters uma pessoa próxima das discussões na sexta-feira à noite.

"Infelizmente, apesar dos esforços da empresa, o recente aumento substancial dos preços do petróleo e outras pressões sobre os negócios impactaram significativamente as perspetivas financeiras da Spirit", afirmou a empresa num comunicado que anuncia "o encerramento ordenado das operações".

Todos os voos foram cancelados: eram mais de 4 mil até 15 de maio

Todos os voos foram cancelados, segundo o comunicado, que pede aos passageiros que não se dirijam ao aeroporto.

A Spirit tinha 4.119 voos domésticos programados entre 1 e 15 de maio, oferecendo 809.638 lugares, de acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium.

Um porta-voz disse que a Spirit notificou a Administração Federal de Aviação (FAA) antes de interromper as operações, recusando-se a fazer mais comentários.

As companhias aéreas globais estão a enfrentar o aumento dos preços do combustível de aviação, depois de os ataques conjuntos entre os EUA e Israel ao Irão terem interrompido o tráfego aéreo através do Estreito de Ormuz. A Spirit já estava com dificuldades em obter lucro antes do choque do preço dos combustíveis.

A Spirit construiu a sua marca em torno de tarifas acessíveis para viajantes com orçamento limitado, dispostos a abdicar de serviços adicionais como bagagem de porão e marcação de lugares.

Esta procura diminuiu rapidamente após a pandemia de COVID-19, uma vez que os passageiros preferiram optar por viagens confortáveis e baseadas em experiências, deixando as companhias aéreas de baixo custo com dificuldades de adaptação.

O encerramento da Spirit irá beneficiar as suas concorrentes, como a JetBlue Airways (JBLU.O) e a Frontier Airlines (ULCC.O), que também estão a sofrer com o choque dos custos. As ações da Spirit, negociadas em mercado de balcão, caíram 25% na sexta-feira, enquanto as da Frontier subiram 10% e as da JetBlue, 4%.

Trump afirmou na sexta-feira que a Casa Branca apresentou à Spirit e aos seus credores uma proposta final de resgate, depois de as negociações terem chegado a um impasse sobre um pacote de financiamento de 500 milhões de dólares (cerca de 426 milhões de euros) que ajudaria a companhia aérea a continuar a operar durante o processo de falência.

"Se pudermos ajudá-los, ajudaremos, mas temos de vir primeiro", disse Trump aos jornalistas. "Se pudéssemos fazer isso, fazíamos, mas apenas se for um bom negócio."

Preço dos combustíveis expõe fragilidades das companhias aéreas

O colapso demonstra como o choque no preço dos combustíveis, provocado pela guerra com o Irão, expôs as fragilidades das companhias aéreas.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, disse à Reuters que tentou convencer várias companhias aéreas a comprar a Spirit, mas não encontrou interessados. "O que é que alguém compraria?", questionou Duffy. "Se mais ninguém a quer comprar, por que razão a compraríamos?"

Um credor próximo do negócio afirmou: "A administração Trump fez um esforço extraordinário para tentar salvar a Spirit, mas não se pode ressuscitar um cadáver. Perante isto, a empresa deveria deixar claras as suas intenções pelo bem dos seus clientes e funcionários."

A Spirit tinha chegado a um acordo com os seus credores que a ajudaria a sair da sua segunda falência até ao final da primavera ou início do verão. Mas estes planos foram frustrados depois de a guerra ter provocado um aumento dos preços do combustível de aviação, comprometendo as projecções de custos da Spirit e complicando a sua saída da bancarrota.

A companhia aérea transportou cerca de 1,7 milhões de passageiros domésticos nos EUA em fevereiro, com uma quota de mercado de 3,9%, abaixo dos 5,1% do ano passado, segundo dados da Cirium.

Após o anúncio da Spirit, as principais companhias aéreas americanas lançaram opções de tarifas de resgate para os passageiros afetados. A Frontier anunciou descontos em todo o sistema e planos para adicionar rotas de verão, a JetBlue ofereceu bilhetes a 99 dólares (cerca de 85 euros) até quarta-feira, a Southwest introduziu tarifas especiais e a United limitou o preço dos bilhetes.