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- 02 mai, 2026
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Tribunal dos EUA restringe acesso a pílulas abortivas por correio
02 mai, 2026 - 13:54 • Lusa
Comprimidos passam a ser dispensados presencialmente.
Um tribunal federal de recurso dos Estados Unidos (EUA) restabeleceu temporariamente, na sexta-feira, a exigência de que os comprimidos para o aborto mifepristona sejam dispensados presencialmente e deixem de ser disponibilizados por correio.
A decisão responde a uma ação judicial interposta pelo estado do Luisiana contra a Food and Drug Administration (FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos), contestando as regulamentações que permitem prescrições por telemedicina e a dispensa sem uma consulta médica presencial.
A decisão, proferida por uma maioria de juízes nomeados durante diferentes administrações republicanas, sustenta que as atuais regulamentações federais permitem aos estados contornar as restrições ao aborto, facilitando o acesso a medicamentos como a mifepristona através de consultas remotas.
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