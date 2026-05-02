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Trump. EUA podem "assumir controlo" de Cuba após "terminar trabalho" no Irão
02 mai, 2026 - 09:23 • Lusa
Presidente dos Estados Unidos sugere uma hipotética intervenção militar "quase de imediato".
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referiu a possibilidade de o país "assumir o controlo" de Cuba num futuro próximo, sugerindo uma hipotética intervenção militar após "terminar o trabalho" no Irão.
Durante um jantar privado do Forum Club, na Florida, Trump mencionou um membro da plateia, originário da ilha caribenha e afirmou: "E ele é originário de um lugar chamado Cuba, que vamos tomar quase de imediato", num comentário que provocou risos entre os presentes.
O dirigente prosseguiu a intervenção associando essa suposta ação à política externa norte-americana para o Médio Oriente. "Vamos acabar com uma primeiro, gosto de terminar o trabalho", acrescentou, referindo-se ao conflito com o Irão.
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