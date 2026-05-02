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Médio Oriente
"Vergonhoso": MNE israelita denuncia ataque a freira francesa em Jerusalém
02 mai, 2026 - 21:32 • Catarina Magalhães
Autoridades israelitas afirmaram que vão adotar uma abordagem de "tolerância zero" face à alegada violência anti-cristã.
Imagens de um homem a agredir uma freira francesa em Jerusalém provocaram indignação por parte de líderes cristãos e a denúncia do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre este "ato vergonhoso", avançou o site "The Catholic Herald".
Empurrada e pontapeada em praça pública na quinta-feira, a polícia de Israel já confirmou a detenção do suspeito de agressão motivada por racismo.
"A violência contra indivíduos inocentes e, especialmente contra membros de comunidades religiosas, não tem lugar na nossa sociedade", condenou o ministério.
O episódio de violência aconteceu perto do Túmulo do Rei David, num local sagrado de Jerusalém.
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As autoridades israelitas afirmaram que vão adotar uma abordagem de "tolerância zero" face à alegada violência anti-cristã.
"Numa cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, mantemo-nos empenhados em proteger todas as comunidades e garantir que os responsáveis pela violência sejam responsabilizados", indicou a polícia local.
O vídeo de videovigilância mostra um homem a correr atrás de uma freira com um hábito branco, mas nem o nome do suspeito nem o da vítima foram divulgados.
O ataque surge após vários incidentes recentes envolvendo comunidades cristãs em Israel e no vizinho Líbano, onde os ataques israelitas continuam apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.
Em meados de abril, um soldado israelita foi filmado a vandalizar uma estátua de Jesus com uma marreta no sul do Líbano.
Tanto esse militar como o que filmou o ato de vandalismo foram condenados pelas Forças de Defesa de Israel por vandalismo de um símbolo cristão, cumprindo 30 dias de prisão.
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