"Vergonhoso": MNE israelita denuncia ataque a freira francesa em Jerusalém

Imagens de um homem a agredir uma freira francesa em Jerusalém provocaram indignação por parte de líderes cristãos e a denúncia do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre este "ato vergonhoso", avançou o site "The Catholic Herald".

Empurrada e pontapeada em praça pública na quinta-feira, a polícia de Israel já confirmou a detenção do suspeito de agressão motivada por racismo.

"A violência contra indivíduos inocentes e, especialmente contra membros de comunidades religiosas, não tem lugar na nossa sociedade", condenou o ministério.

O episódio de violência aconteceu perto do Túmulo do Rei David, num local sagrado de Jerusalém.

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As autoridades israelitas afirmaram que vão adotar uma abordagem de "tolerância zero" face à alegada violência anti-cristã.