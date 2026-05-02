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Ativismo
Vida de Narges Mohammadi "está nas mãos" do Irão, alerta Comité Nobel
02 mai, 2026 - 19:35 • Redação, com Reuters
Depois da ativista iraniana sofrer um ataque cardíaco na prisão, o responsável do Comité pede para que as autoridades iranianas libertem a laureada para receber tratamento urgente.
Depois da laureada iraniana Nobel da Paz sofrer um ataque cardíaco na prisão no final do mês de março, o presidente do Comité Norueguês do Nobel alertou a comunidade internacional para a "grave deterioração" do estado de saúde de Narges Mohammadi.
Mohammadi, com cerca de 50 anos, encontra-se em estado instável num hospital iraniano, segundo uma fundação gerida pela sua família que já reportou "dois episódios de perda total de consciência e uma grave crise cardíaca".
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O responsável do Comité pediu este sábado para que as autoridades iranianas libertem a laureada para receber tratamento urgente.
Nobel da Paz Narges Mohammadi sofre ataque cardíaco na prisão
Ativista iraniana encontra-se em estado instável n(...)
A laureada "está presa apenas pelo seu trabalho pacífico em defesa dos direitos humanos", acreditam os responsáveis pela atribuição do Prémio Nobel da Paz.
"A sua vida está agora nas mãos do Irão", afirmou o presidente Joergen Watne Frydnes.
Mohammadi foi condenada a uma nova pena de prisão de sete anos e meio, informou a fundação em fevereiro, semanas antes de os Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançarem a sua guerra contra o Irão.
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