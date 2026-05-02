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Guerra na Ucrânia

Zelensky alerta para "atividade invulgar" na fronteira com Bielorrússia

02 mai, 2026 - 16:48 • Lusa

""Estamos a documentar tudo cuidadosamente e a manter a situação sob controlo. Se for necessário, reagiremos", alertou o líder ucraniano.

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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou este sábado para uma "atividade invulgar" na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia, assegurando que Kiev está preparada para reagir.

No discurso diário dirigido à população, publicado na rede social Telegram e citado pela agência EFE, o chefe de Estado ucraniano afirmou que foram detetados movimentos anómalos "em alguns troços da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, do lado bielorrusso", sem especificar a natureza da atividade.

"Estamos a documentar tudo cuidadosamente e a manter a situação sob controlo. Se for necessário, reagiremos. A Ucrânia está preparada para defender o seu povo e a sua soberania", declarou.

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Volodymyr Zelensky deixou ainda um aviso às autoridades bielorrussas, sublinhando que "todos aqueles que tentem envolver-se em qualquer ação agressiva contra a Ucrânia devem compreender isso".

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A declaração surge pouco mais de uma semana depois de o Presidente ucraniano ter manifestado o desejo de que a Bielorrússia não seja arrastada para aquilo que classificou como as "ideias doentias" da Rússia.

A 29 de abril, Zelensky assinou um decreto impondo novas sanções contra entidades bielorrussas, justificando a medida como um sinal para os parceiros internacionais intensificarem a pressão para reduzir a intensidade da guerra.

Por seu lado, o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou a 1 de abril que o país se está a "preparar para a guerra", embora sem indicar contra quem.

"Não queremos guerra. Mas o exército existe precisamente para isso. Se alguém decidir falar connosco através da mira de uma arma, responderemos", declarou Lukashenko, citado pelo canal próximo da Presidência bielorrussa.

A Bielorrússia permitiu, em fevereiro de 2022, que a Rússia utilizasse o seu território para deslocar tropas e equipamento militar durante a invasão da Ucrânia lançada por Moscovo.

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