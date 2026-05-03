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Comércio
Alemanha vai coordenar com UE resposta às tarifas de Trump sobre automóveis importados
03 mai, 2026 - 18:25 • Catarina Magalhães, com Reuters
Ministério da Economia alemão indicou que está a negociar com Washington um Acordo Comercial, já que Trump acusou o país de "não estar a cumprir inteiramente com o que foi acordado".
A Alemanha disse este domingo estar em contacto com a Comissão Europeia sobre o aumento das tarifas em carros e camiões importados da União Europeia (UE) em 25%, anunciado no sábado pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.
Depois do presidente de comissão do Parlamento Europeu ter considerado esta medida como "inaceitável", o Ministério da Economia alemão indicou que está a negociar com Washington um Acordo Comercial, já que Trump acusou o país de "não estar a cumprir inteiramente com o que foi acordado".
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De fora desta medida estão empresas que produzam carros ou camiões em fábricas nos Estados Unidos, numa novidade que tem como objetivo forçar fabricantes a mudarem a sua produção para território norte-americano.
"Iremos coordenar-nos de perto no seio da UE quanto aos próximos passos", avançou o ministério em comunicado.
Comércio
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Presidente de comissão do Parlamento Europeu diz q(...)
Em reação, o presidente da comissão do comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, vincou que a UE está a respeitar o acordo comercial, contrariando Trump, que no ano passado impôs uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE.
Lange considera ainda que os Estados Unidos têm violado o acordo repetidamente em mais de 400 produtos que são sujeitos a "uma tarifa média de 26%".
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