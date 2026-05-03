Aterragem de emergência. Voo de Sánchez desviado para Turquia após falha técnica

03 mai, 2026 - 22:46 • Catarina Magalhães

O avião em que seguia o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a caminho de Yerevan, na Arménia, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Ancara, na Turquia, avançou este domingo o jornal espanhol "El País".

Fontes do Governo espanhol revelaram que uma falha técnica forçou a interrupção da viagem, cumprindo o protocolo de segurança.

O Airbus A310 que transportava o chefe de Governo de Espanha e a comitiva partiu da base aérea de Torrejón de Ardoz, em Madrid, na tarde deste domingo.

Sánchez vai passar a noite na Turquia, de onde sairá na manhã desta segunda-feira para a Arménia, para participar na cimeira da Comunidade Politica Europeia.

Os problemas da aeronave vão ser resolvidos durante a noite deste domingo.

O último incidente de aviação que envolveu o primeiro-ministro espanhol aconteceu a 4 de setembro de 2025, quando planeava viajar para Paris para participar numa reunião da Coligação de Voluntários para a Ucrânia, relembrou o jornal espanhol "El Mundo".

Devido a uma avaria técnica na altura, Sánchez regressou ao país e participou remotamente.

