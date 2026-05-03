Áustria. Artefato de guerra explode em acampamento e fere cinco crianças

03 mai, 2026 - 12:36 • Reuters

Uma equipa de desativação de bombas foi acionada para lidar com a situação, informou a polícia local.

Cinco crianças, com idades entre os 10 e os 14 anos, ficaram feridas no norte da Áustria na noite de sábado, quando um "artefato explosivo de guerra" que estava debaixo da fogueira explodiu, informou a polícia este domingo.

As crianças faziam parte de um grupo que visitava a região vindo de outra parte do mesmo estado da Alta Áustria. O acidente ocorreu numa zona da vila de St. Oswald bei Freistadt, onde os grupos juvenis costumam acampar, disse um porta-voz da polícia estadual.

Após a explosão, a polícia inspecionou uma fogueira nas proximidades e encontrou outro objeto contendo explosivos, que também foi descrito como um "artefacto explosivo de guerra". Uma equipa de desativação de bombas foi acionada para lidar com a situação, informou a polícia em comunicado.

"Estão em curso investigações para determinar como os engenhos explosivos de guerra foram parar debaixo da área da fogueira", acrescentou o comunicado.

A gravidade dos ferimentos das crianças não era imediatamente clara, disse a polícia, acrescentando que foram levadas para um hospital pediátrico na cidade vizinha de Linz.

Embora ainda se descubram bombas da época da Segunda Guerra Mundial na Áustria, sobretudo durante as escavações para obras de construção, acidentes como o de sábado são raros.

