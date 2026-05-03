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Áustria expulsa três diplomatas russos por alegada espionagem em Viena

03 mai, 2026 - 20:28 • Lusa

Embaixador russo foi chamado em meados de abril ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Áustria para prestar esclarecimentos sobre as atividades suspeitas.

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As autoridades austríacas expulsaram três diplomatas russos acusados de atividades de espionagem, na sequência de uma investigação aberta sobre alegadas operações de vigilância em instalações da Embaixada da Rússia em Viena, segundo a agência EFE.

De acordo com a agência espanhola, que cita a televisão pública austríaca ORF, o embaixador russo foi chamado em meados de abril ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Áustria para prestar esclarecimentos sobre as atividades suspeitas.

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A justiça austríaca abriu entretanto uma investigação contra três funcionários da embaixada por alegado envolvimento em operações de espionagem, mas a Rússia não terá aceitado levantar a imunidade diplomática dentro do prazo estabelecido, levando à expulsão dos três diplomatas, que já abandonaram o país.

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Segundo a mesma fonte, as autoridades austríacas vinham a monitorizar há algum tempo instalações associadas a alegadas operações de vigilância situadas em edifícios da embaixada e numa zona residencial para diplomatas russos em Viena.

Estas estruturas terão permitido a interceção de dados transmitidos por organizações internacionais sediadas na capital austríaca, através de comunicações por satélite.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a Áustria já expulsou um total de 14 diplomatas russos, embora cerca de 220 pessoas continuem acreditadas em representações diplomáticas russas no país.

A ministra dos Negócios Estrangeiros austríaca, Beate Meinl-Reisinger, citada pela ORF, afirmou que o Governo está a adotar uma linha mais firme contra o espionagem e considerou "inaceitável" o uso da imunidade diplomática para este tipo de atividades.

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