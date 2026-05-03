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Barco com migrantes vira junto a Calais. Duas mulheres morreram

03 mai, 2026 - 13:46 • Reuters

Duas mulheres morreram na tentativa de atravessar o Canal da Mancha de França para o Reino Unido.

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Duas mulheres morreram depois de um barco com cerca de 80 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha de França para o Reino Unido virar perto de Calais, informou a administração local francesa este domingo.

"Lamentamos informar que encontrámos duas pessoas, duas mulheres, mortas", disse Christophe Marx, funcionário da administração de Pas-de-Calais, acrescentando que as autoridades resgataram as restantes vítimas.

As mortes realçam as dificuldades enfrentadas pela Grã-Bretanha e pela França no combate às pequenas embarcações que transportam migrantes ilegalmente através do Canal da Mancha, enquanto a preocupação com os números da imigração aumentou o apoio a partidos como o Reform UK e o partido francês Reunião Nacional (RN).

No mês passado, o Reino Unido anunciou que iria pagar à França até 660 milhões de libras (cerca de 762 milhões de euros) num acordo de segurança fronteiriça de três anos para tentar conter a travessia ilegal de migrantes pelo Canal da Mancha, sendo parte do financiamento condicionado a resultados.

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