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Dois soldados norte-americanos desaparecidos durante exercício em Marrocos

03 mai, 2026 - 13:25 • Reuters

O African Lion é o maior exercício conjunto anual do Comando dos EUA para África (AFRICOM), com o objectivo de melhorar a interoperabilidade entre as forças americanas, os aliados da NATO e as nações parceiras africanas.

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Dois militares norte-americanos que participavam nos exercícios militares conjuntos African Lion foram dados como desaparecidos perto da cidade de Tan Tan, no sul de Marrocos, informaram no domingo o Comando dos EUA para África (AFRICOM) e as Forças Armadas Reais Marroquinas.

As forças norte-americanas, marroquinas e de outros países parceiros lançaram operações coordenadas de busca e salvamento, incluindo recursos terrestres, aéreos e marítimos, para encontrar os militares desaparecidos perto do local de treino de Cap Draa, disseram as duas forças armadas em comunicados separados.

O exército marroquino informou que os militares desapareceram perto de um penhasco.

O incidente continua sob investigação e as buscas continuam, acrescentaram.

O African Lion é o maior exercício conjunto anual do Comando dos EUA para África (AFRICOM), com o objetivo de melhorar a interoperabilidade entre as forças americanas, os aliados da NATO e as nações parceiras africanas.

A edição deste ano decorre de 27 de abril a 8 de maio nos quatro países: Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

A maioria dos exercícios decorre em Marrocos, envolvendo aproximadamente 5.000 militares de mais de 40 países, segundo o AFRICOM.

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