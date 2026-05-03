- Noticiário das 2h
- 04 mai, 2026
-
Médio Oriente
Forças armadas britânicas relatam ataque a navio no estreito de Ormuz
03 mai, 2026 - 17:38 • Lusa
Toda a tripulação do navio, não identificado, ficou em segurança após o ataque ao largo de Sirik, no Irão
Um navio de carga relatou ter sido atacado por várias pequenas embarcações perto do estreito de Ormuz, informou este dominhgo o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, das Forças Armadas Britânicas.
Segundo as autoridades britânicas, toda a tripulação do navio, não identificado, ficou em segurança após o ataque ao largo de Sirik, no Irão, mas o relatório recomenda que os navios atravessem a zona com cautela.
O ataque não foi reivindicado e o cessar-fogo de três semanas parece manter-se, embora o Presidente norte-americano, Donald Trump, tenha afirmado no sábado que novos ataques continuam a ser uma possibilidade.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Irão apresentou uma nova proposta aos Estados Unidos da América (EUA) para pôr fim à guerra, que prevê que as questões entre os dois países sejam resolvidas no prazo de 30 dias.
Trump diz estar a avaliar a proposta iraniana, mas expressou dúvidas de que resulte em acordo, acrescentando nas redes sociais que os iranianos "ainda não pagaram um preço suficientemente elevado pelo que fizeram à Humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos".
Trump. Irão "ainda não pagou um preço suficientemente elevado"
Presidente norte-americano diz que provavelmente r(...)
A proposta iraniana de 14 pontos, uma resposta a um plano norte-americano de nove pontos, também pede o levantamento das sanções ao Irão, o fim do bloqueio naval dos portos iranianos pelos Estados Unidos da América (EUA), a retirada das forças norte-americanas da região e o fim de todas as hostilidades, incluindo as operações de Israel no Líbano.
Segundo as agências de notícias iranianas, o documento, enviado através do Paquistão, não refere o programa nuclear iraniano nem o urânio enriquecido, há muito o principal ponto de tensão com os Estados Unidos e uma questão que Teerão prefere abordar mais tarde.
Os EUA apresentaram um plano para reabrir o estreito de Ormuz, na entrada do Golfo Pérsico, por onde passa cerca de um quinto do comércio mundial de petróleo e gás natural, além de fertilizantes essenciais para a agricultura global.
O controlo iraniano do estreito, imposto após o início da guerra a 28 de fevereiro pelos EUA e Israel, abalou os mercados globais.
O vice-presidente do parlamento iraniano afirmou este domingo que Teerão "não recuará na sua posição sobre o estreito de Ormuz e não voltará às condições anteriores à guerra".
Ali Nikzad reiterou que qualquer navio não associado aos EUA ou a Israel pode passar mediante o pagamento de uma taxa. Teerão, na prática, fechou o estreito ao atacar e ameaçar embarcações.
Já os Estados Unidos alertaram empresas de transporte marítimo de que podem ser alvo de sanções se pagarem ao Irão para a passagem segura, enquanto o bloqueio naval norte-americano, desde 13 de abril, continua a privar Teerão de receitas petrolíferas essenciais para sustentar a sua economia fragilizada.
- Noticiário das 2h
- 04 mai, 2026
-
- Ormuz. OPEP+ faz terceiro aumento da quota de produção de petróleo
- Petróleo atinge os 120 dólares perante impasse em Ormuz
- "Superiate" russo atravessa estreito de Ormuz apesar do bloqueio
- "É inevitável" aumentar preço dos voos ou reduzir rotas se crise em Ormuz continuar
- Guterres pede abertura de Ormuz sem "portagens" ou "discriminação"
- Ormuz. OPEP+ faz terceiro aumento da quota de produção de petróleo
- Petróleo atinge os 120 dólares perante impasse em Ormuz
- "Superiate" russo atravessa estreito de Ormuz apesar do bloqueio
- "É inevitável" aumentar preço dos voos ou reduzir rotas se crise em Ormuz continuar
- Guterres pede abertura de Ormuz sem "portagens" ou "discriminação"