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Inglaterra. Duas pessoas morrem em explosão em Bristol
03 mai, 2026 - 12:02 • Reuters
As autoridades estão a tratar a causa do incidente como suspeita, informou este domingo a polícia local.
Duas pessoas morreram na sequência de uma explosão numa casa na cidade de Bristol, no sul de Inglaterra. As autoridades estão a tratar a causa do incidente como suspeita, informou este domingo a polícia local.
A polícia, que classificou o incidente como grave, afirmou que não o considera um possível ato terrorista.
Os polícias também estão a realizar investigações numa propriedade em Bristol ligada à explosão, acrescentaram.
Disseram que as investigações estão numa fase inicial, mas que, neste momento, as autoridades não estão à procura de mais ninguém em ligação com a explosão.
A polícia acrescentou que não há indícios de danos significativos noutras propriedades.
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