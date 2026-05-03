Inglaterra. Duas pessoas morrem em explosão em Bristol

Duas pessoas morreram na sequência de uma explosão numa casa na cidade de Bristol, no sul de Inglaterra. As autoridades estão a tratar a causa do incidente como suspeita, informou este domingo a polícia local.

A polícia, que classificou o incidente como grave, afirmou que não o considera um possível ato terrorista.

Os polícias também estão a realizar investigações numa propriedade em Bristol ligada à explosão, acrescentaram.

Disseram que as investigações estão numa fase inicial, mas que, neste momento, as autoridades não estão à procura de mais ninguém em ligação com a explosão.

A polícia acrescentou que não há indícios de danos significativos noutras propriedades.