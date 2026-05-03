Irão diz que EUA já responderam à nova proposta de 14 pontos

Sem rejeitar uma eventual nova ofensiva contra o Irão, o Presidente norte-americano, Donald Trump , afirmou na manhã deste domingo que o Irão "ainda não pagou um preço suficientemente elevado".

Sem adiantar mais pormenores, as autoridades iranianas afirmaram que a administração Trump está, neste momento, a analisar a resposta iraniana que pretende resolver o conflito que se prolonga já há dois meses.

Após Trump afirmar esta semana não estar "satisfeito" com a nova proposta iraniana , o Irão revelou este domingo que os Estados Unidos da América (EUA) já responderam à sua proposta de 14 pontos , mediada pelo Paquistão como tem sido habitual.

De acordo com os meios de comunicação social estatais, que citam o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, a proposta visa o fim da guerra e não inclui negociações relativas ao nuclear.

"Nesta fase, não temos negociações nucleares", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baghaei.

O porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Bagaei, rejeitou ainda que o Irão tenha dado um prazo de 30 dias aos EUA para pôr fim à guerra.

"O prazo de 30 dias destina-se a acordar a forma como o acordo de paz deve ser implementado", explicou.

Ao proporem o adiamento das negociações, as autoridades iranianas contrariam a exigência que tanto Washington insiste, tendo em vista um "acordo rigoroso" sobre o programa nuclear do Irão.

O bloqueio marítimo do canal de Ormuz tem interrompido o fornecimento do equivalente a 20% do petróleo e gás natural mundial, ao mesmo tempo que a Marinha dos Estados Unidos estão a bloquear o crude nos portos iranianos.