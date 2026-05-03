Israel faz compra multimilionária de caças aos EUA para "fortalecer esmagadora superioridade aérea"

Israel deu a aprovação final a um plano para a compra de dois novos esquadrões de combate com aviões de caça avançados F-35 e F-15IA da Lockheed Martin LMT.N e da Boeing BA.N, num negócio de dezenas de mil milhões de dólares, informou o Ministério da Defesa este domingo. O acordo, aprovado pelo Comité Ministerial de Aquisições de Israel, é o primeiro passo de um plano de 350 mil milhões de shekels (cerca de 101 mil milhões de euros) para reforçar as Forças Armadas de Israel e "reforçar a prontidão para uma década desafiante para a segurança israelita", afirmou o ministério.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disz que grande parte deste orçamento alargado de defesa será alocado à produção de munições em Israel, sem depender de países estrangeiros. Israel, observou, também desenvolverá aeronaves "inovadoras".

O ministério acrescentou que os novos esquadrões servirão como pedra basilar do desenvolvimento a longo prazo das Forças Armadas, abordando as ameaças regionais e preservando a superioridade aérea estratégica de Israel.

"Para além das necessidades imediatas de aquisição para tempos de guerra, temos a responsabilidade de agir agora para garantir a vantagem militar das Forças de Defesa de Israel daqui a dez anos e mais além", disse o diretor-geral do ministério, Amir Baram.

"Para além das necessidades imediatas de aquisição para tempos de guerra, temos a responsabilidade de agir agora para garantir a vantagem militar das Forças de Defesa de Israel daqui a dez anos e mais além", disse o diretor-geral do ministério, Amir Baram. A recente guerra com o Irão "reforçou a importância crucial da relação estratégica entre os EUA e Israel, e a essencialidade do poder aéreo avançado", acrescentou.

Segundo o acordo, Israel compraria um quarto esquadrão de F-35 à Lockheed Martin e um segundo esquadrão de caças F-15IA à Boeing.

"Israel está mais forte do que nunca e deve ser sempre muito mais forte do que os seus inimigos", disse Netanyahu. "Estas aeronaves fortalecem a esmagadora superioridade aérea de Israel".

Em dezembro, a Boeing recebeu um contrato de 7,3 mil milhões de dólares de Israel, incluindo 25 novos F-15IA e uma opção para mais 25.

Baram disse que o próximo passo seria avançar com a finalização dos acordos com o governo dos EUA e os seus homólogos militares.

Os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irão a 28 de Fevereiro, mas está em vigor um cessar-fogo desde 8 de Abril. A Marinha dos EUA mantém um bloqueio aos portos iranianos.

O Ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o conflito com o Irão demonstrou o poder da Força Aérea e o seu papel decisivo na proteção de Israel.

"As lições desta campanha exigem que continuemos a avançar no reforço das forças, para garantir a superioridade aérea nas próximas décadas", disse.

As aeronaves israelitas também atacaram militantes do Hamas, apoiados pelo Irão, em Gaza, e militantes do Hezbollah no Líbano, desde os ataques do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023.

Katz disse que a nova aeronave representará um salto tecnológico significativo na integração de capacidades de voo autónomo, sistemas de defesa de última geração e no estabelecimento da supremacia militar israelita no espaço.

"A nossa missão é clara: garantir que as Forças de Defesa de Israel (IDF) têm as ferramentas, as capacidades e a força para operar em qualquer lugar, a qualquer momento", disse Katz. "Continuaremos a investir, a fortalecer-nos e a manter-nos à frente dos nossos inimigos – para manter Israel seguro hoje e no futuro."