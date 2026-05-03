Marco Rubio vai reunir-se com o Papa Leão XIV na quinta-feira

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deverá viajar esta semana para Itália para se encontrar com o Papa Leão XIV, disse uma fonte do Vaticano à agência Reuters, este domingo.

O encontro, o primeiro presencial conhecido entre o Papa e um membro do gabinete norte-americano em quase um ano, deverá acontecer na quinta-feira, segundo uma fonte próxima dos planos do Papa, que pediu para não ser identificada por não estar autorizada a falar sobre o assunto.

Leão XIV, que adotou um novo estilo de oratória incisivo, surgiu nas últimas semanas como um crítico acérrimo da guerra liderada pelos EUA e por Israel contra o Irão, depois de ter criticado anteriormente as políticas anti-imigração de linha dura da administração Trump.

Trump, por sua vez, criticou duramente o Papa nas redes sociais por diversas vezes em abril, chegando mesmo a chamar o pontífice de "terrível", em ataques que atraíram grande atenção enquanto Leão XIV estava numa viagem por quatro países de África.

Rubio encontrou-se com Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano, pela última vez em maio de 2025, ao lado do vice-presidente JD Vance. Os dois representantes americanos assistiram à missa de tomada de posse do novo papa na Praça de São Pedro e tiveram uma reunião privada com ele no dia seguinte.

Leão XIV completa esta sexta-feira o seu primeiro ano como Papa.

Os jornais italianos La Repubblica e Corriere della Sera tinham noticiado no domingo que Rubio viria a Itália esta semana para reuniões, incluindo uma com o chefe da diplomacia do Vaticano, Pietro Parolin, mas não adiantaram se se iria encontrar com Leão XIV.

O Departamento de Estado norte-americano, a assessoria de imprensa do Vaticano e um porta-voz do Governo italiano não responderam de imediato às perguntas sobre as notícias.

Rubio deverá falar também com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de Itália, segundo os jornais italianos, que acrescentaram que a viagem visa atenuar as tensões entre os dois países após as duras críticas de Trump à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni – uma das suas aliadas europeias mais próximas – no mês passado.

Ainda não se sabe se Rubio também se vai encontrar com Meloni.

A viagem acontece dias depois de o Pentágono ter anunciado, na sexta-feira, a retirada de 5.000 soldados norte-americanos da Alemanha, a sua maior base na Europa, no meio de um desentendimento sobre a guerra com o Irão e as tensões tarifárias que aumentaram ainda mais a pressão sobre as relações entre os EUA e a Europa.

A Itália está entre os países europeus com maior presença de tropas norte-americanas, com quase 13.000 militares no ativo no final de 2025, distribuídos por seis bases.

[Notícia atualizada às 14h10 de 3 de maio de 2026 para acrescentar que fonte do Vaticano confirma que Marco Rubio deverá encontrar-se com o Papa na quinta-feira]