"Não há qualquer ligação": Merz nega relação entre conflito com Trump e retirada de tropas

Depois do chanceler alemão ter "humilhado" nesta semana os Estados Unidos da América (EUA) segundo o Pentágono, Friedrich Merz esclareceu este domingo que "não há qualquer ligação" entre o anúncio de retirada de cinco mil tropas norte-americanas e o conflito com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Merz deixou críticas na segunda-feira à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.

O chanceler afirmou ainda que tem de dar o braço torcer e aceitar as opiniões do líder norte-americano, de modo a viabilizar uma relação e trabalho com os Estados Unidos como aliados da NATO.

"Tenho de aceitar", disse à emissora pública alemã ARD.

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Merz destacou a importância dos EUA para a vitalidade da aliança. "Continuo convencido de que os americanos são o parceiro mais importante para nós na NATO".

Trump já tinha anunciado ter a Alemanha na mira e classificou esta semana o chanceler alemão como um líder "ineficaz".