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"Não há qualquer ligação": Merz nega relação entre conflito com Trump e retirada de tropas

03 mai, 2026 - 20:02 • Catarina Magalhães, com Reuters

Chanceler alemão afirmou que tem de dar o braço torcer e aceitar as opiniões do líder norte-americano, de modo a viabilizar uma relação e trabalho com os Estados Unidos como aliados da NATO, "o parceiro mais importante".

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Depois do chanceler alemão ter "humilhado" nesta semana os Estados Unidos da América (EUA) segundo o Pentágono, Friedrich Merz esclareceu este domingo que "não há qualquer ligação" entre o anúncio de retirada de cinco mil tropas norte-americanas e o conflito com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Merz deixou críticas na segunda-feira à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.

O chanceler afirmou ainda que tem de dar o braço torcer e aceitar as opiniões do líder norte-americano, de modo a viabilizar uma relação e trabalho com os Estados Unidos como aliados da NATO.

"Tenho de aceitar", disse à emissora pública alemã ARD.

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Merz destacou a importância dos EUA para a vitalidade da aliança. "Continuo convencido de que os americanos são o parceiro mais importante para nós na NATO".

Trump já tinha anunciado ter a Alemanha na mira e classificou esta semana o chanceler alemão como um líder "ineficaz".

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Os Estados Unidos da América (EUA) vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa –, avançou na sexta-feira o Pentágono.

Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano.

A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses.

Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.

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