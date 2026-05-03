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Médio Oriente
"Para bem do Irão", EUA vão escoltar navios presos no estreito de Ormuz
03 mai, 2026 - 22:11 • Catarina Magalhães, com agências
Trump insiste que este "gesto humanitário" aplica-se apenas aos navios de "regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidos com o que se está a passar no Médio Oriente".
Enquanto a administração Trump avalia a nova proposta iraniana de cessar-fogo, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou este domingo que a marinha norte-americana vai escoltar os navios presos de países terceiros no estreito de Ormuz, libertando-os.
O líder norte-americano explicou, na sua rede social Truth Social, que vai colocar em prática o "Projeto Liberdade" a partir na manhã desta segunda-feira, no fuso horário do Médio Oriente.
"Para bem do Irão, do Médio Oriente e dos Estados Unidos, informamos estes países que iremos guiar os seus navios em segurança para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam prosseguir com as suas atividades livremente".
O Presidente dos EUA pediu ainda que os países implicados não regressem à área até que seja uma zona livre de circulação.
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No recado, Trump insiste que este "gesto humanitário" aplica-se apenas aos navios de "regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidos com o que se está a passar no Médio Oriente", especificamente, com a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
"A movimentação de navios visa simplesmente libertar pessoas, empresas e países que não fizeram absolutamente nada de errado – são vítimas das circunstâncias", esclareceu.
Sem dar muitos detalhes sobre a operação, Trump revelou ainda que os Estados Unidos estão a ter "discussões muito positivas" com o Irão, que "podem levar a algo muito positivo para todos".
Este domingo, o Irão afirmou que os EUA já responderam à sua proposta de 14 pontos, mediada pelo Paquistão como tem sido habitual, para resolver o conflito que se prolonga já há dois meses.
De acordo com os meios de comunicação social estatais, que citam o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, a proposta visa o fim da guerra e não inclui negociações relativas ao nuclear.
Sem rejeitar uma eventual nova ofensiva contra o Irão, o Presidente norte-americano afirmou na manhã deste domingo que o Irão "ainda não pagou um preço suficientemente elevado".
O bloqueio marítimo do canal de Ormuz tem interrompido o fornecimento do equivalente a 20% do petróleo e gás natural mundial, ao mesmo tempo que a Marinha dos Estados Unidos estão a bloquear o crude nos portos iranianos.
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