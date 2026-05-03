"Para bem do Irão", EUA vão escoltar navios presos no estreito de Ormuz

Enquanto a administração Trump avalia a nova proposta iraniana de cessar-fogo, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou este domingo que a marinha norte-americana vai escoltar os navios presos de países terceiros no estreito de Ormuz, libertando-os.

O líder norte-americano explicou, na sua rede social Truth Social, que vai colocar em prática o "Projeto Liberdade" a partir na manhã desta segunda-feira, no fuso horário do Médio Oriente.

"Para bem do Irão, do Médio Oriente e dos Estados Unidos, informamos estes países que iremos guiar os seus navios em segurança para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam prosseguir com as suas atividades livremente".

O Presidente dos EUA pediu ainda que os países implicados não regressem à área até que seja uma zona livre de circulação.

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No recado, Trump insiste que este "gesto humanitário" aplica-se apenas aos navios de "regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidos com o que se está a passar no Médio Oriente", especificamente, com a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.