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"Qualquer interferência americana" no estreito de Ormuz será considerada violação do cessar-fogo, diz Irão

03 mai, 2026 - 23:44 • Catarina Magalhães

Trump, anunciou este domingo que a marinha norte-americana vai escoltar os navios presos de países terceiros no estreito de Ormuz. "O Estreito de Ormuz não é gerido por publicações delirantes de Trump", reagiu o Irão.

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Depois de Trump anunciar que a marinha norte-americana vai escoltar navios presos no estreito de Ormuz, o Irão insistiu este domingo que "qualquer interferência americana será considerada uma violação do cessar-fogo".

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou este domingo que a marinha norte-americana vai escoltar os navios presos de países terceiros no estreito de Ormuz, libertando-os.

No recado, Trump insiste que este "gesto humanitário" aplica-se apenas aos navios de "regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidos com o que se está a passar no Médio Oriente", especificamente, com a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

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Um porta-voz da comissão de segurança nacional do parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, afirmou que o Estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico não serão geridos pelas "publicações delirantes de Trump" nas redes sociais.

"Para bem do Irão", EUA vão escoltar navios presos no estreito de Ormuz

Médio Oriente

"Para bem do Irão", EUA vão escoltar navios presos no estreito de Ormuz

Trump insiste que este "gesto humanitário" aplica-(...)

Nos planos da administração Trump, a marinha dos EUA vai colocar em prática o "Projeto Liberdade" a partir na manhã desta segunda-feira, no fuso horário do Médio Oriente.

Este domingo ficou ainda marcado pela confirmação do Irão de que os Estados Unidos responderam à nova proposta de 14 pontos, mediado pelo Paquistão, para resolver o conflito que se prolonga já há dois meses.

De acordo com os meios de comunicação social estatais, que citam o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, a proposta visa o fim da guerra e não inclui negociações relativas ao nuclear.

Em reação, Trump confirmou poucas horas depois que os EUAestão a ter "discussões muito positivas" com o Irão, que "podem levar a algo muito positivo para todos".

O bloqueio marítimo do canal de Ormuz tem interrompido o fornecimento do equivalente a 20% do petróleo e gás natural mundial, ao mesmo tempo que a Marinha dos Estados Unidos estão a bloquear o crude nos portos iranianos.

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