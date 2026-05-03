"Qualquer interferência americana" no estreito de Ormuz será considerada violação do cessar-fogo, diz Irão

Um porta-voz da comissão de segurança nacional do parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, afirmou que o Estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico não serão geridos pelas "publicações delirantes de Trump" nas redes sociais.

No recado, Trump insiste que este "gesto humanitário" aplica-se apenas aos navios de "regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidos com o que se está a passar no Médio Oriente", especificamente, com a guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump , anunciou este domingo que a marinha norte-americana vai escoltar os navios presos de países terceiros no estreito de Ormuz, libertando-os.

Depois de Trump anunciar que a marinha norte-americana vai escoltar navios presos no estreito de Ormuz , o Irão insistiu este domingo que "qualquer interferência americana será considerada uma violação do cessar-fogo".

Nos planos da administração Trump, a marinha dos EUA vai colocar em prática o "Projeto Liberdade" a partir na manhã desta segunda-feira, no fuso horário do Médio Oriente.

Este domingo ficou ainda marcado pela confirmação do Irão de que os Estados Unidos responderam à nova proposta de 14 pontos, mediado pelo Paquistão, para resolver o conflito que se prolonga já há dois meses.

De acordo com os meios de comunicação social estatais, que citam o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, a proposta visa o fim da guerra e não inclui negociações relativas ao nuclear.

Em reação, Trump confirmou poucas horas depois que os EUAestão a ter "discussões muito positivas" com o Irão, que "podem levar a algo muito positivo para todos".

O bloqueio marítimo do canal de Ormuz tem interrompido o fornecimento do equivalente a 20% do petróleo e gás natural mundial, ao mesmo tempo que a Marinha dos Estados Unidos estão a bloquear o crude nos portos iranianos.