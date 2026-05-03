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África
Três mortos após surto de síndrome respiratória aguda em cruzeiro
03 mai, 2026 - 18:38 • Lusa
OMS confirmou a existência de casos de hantavírus – um grupo de vírus que pode provocar febres hemorrágicas – numa embarcação a navegar no Atlântico, acrescentando que estão em curso investigações.
Três pessoas morreram devido a um surto de síndrome respiratória aguda detetado num navio de cruzeiro que fazia a ligação entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, informou este domingo o Ministério da Saúde da África do Sul.
O surto ocorreu a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.
Há mais seis casos de pessoas infetadas com hantavírus – um grupo de vírus que pode provocar febres hemorrágicas –, segundo o porta-voz sul-africano do Ministério da Saúde, Foster Mohale.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a existência de casos de síndrome respiratória aguda grave numa embarcação a navegar no Atlântico, acrescentando que estão em curso investigações e uma resposta internacional coordenada de saúde pública, sem avançar números de vítimas.
Os hantavírus são transmitidos através de roedores selvagens infetados, como ratos e camundongos, através da saliva, urina e fezes. O contacto com estes animais ou a inalação de poeiras contaminadas pode causar infeção.
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Existem vários tipos de hantavírus, com diferentes distribuições geográficas e manifestações clínicas.
Segundo a informação disponibilizada no site do Instituto Federal de Saúde Pública da Suíça, "apenas um tipo de vírus, extremamente raro, pode ser transmitido de um ser humano para outro".
Segundo a agência nacional de saúde pública francesa, "a contaminação humana ocorre geralmente por inalação de poeiras e aerossóis contaminados pelos excrementos de animais infetados (urina, fezes, saliva), durante atividades em floresta ou em locais próximos da floresta há muito desabitados, bem como em zonas rurais onde campos e explorações agrícolas constituem 'habitat' favorável para roedores reservatórios".
A prevenção da infeção baseia-se essencialmente na limitação do contacto com roedores, as suas secreções e excreções.
Os primeiros sintomas da infeção são geralmente semelhantes aos da gripe – febre, dores de cabeça e dores musculares – e as duas doenças mais comuns causadas por infeção por hantavírus são a "síndrome pulmonar por hantavírus" (SPH), presente no continente americano, e a "febre hemorrágica com síndrome renal" (FHSR), mais frequente na Europa e na Ásia.
Na ausência de vacina e de medicamentos específicos contra os hantavírus, os tratamentos consistem apenas no alívio dos sintomas.
[Notícia atualizada às 20h00 para alterar número de pessoas infetadas de cinco para seis]
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