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Tropas dos EUA na Alemanha vão ser realojadas? Tusk diz que não sabe
03 mai, 2026 - 12:50 • Reuters
Primeiro-ministro polaco diz não haver indícios de que as tropas norte-americanas retiradas da Alemanha vão ser transferidas para o flanco este da NATO.
A Polónia não recebeu qualquer sinal de que as tropas norte-americanas retiradas da Alemanha possam ser transferidas em vez de serem enviadas de volta para os Estados Unidos da América, disse o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, este domingo.
"Não temos qualquer sinal nesse sentido neste momento", disse Tusk, quando questionado se Washington tinha indicado que as tropas poderiam ser redistribuídas para o flanco leste da NATO em vez de regressarem aos EUA.
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