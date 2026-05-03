Trump. Irão "ainda não pagou um preço suficientemente elevado"

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que ainda não tinha analisado a formulação exata de uma nova proposta de paz com o Irão, mas que era improvável que a aceitasse, porque os iranianos ainda não tinham "pagado um preço suficientemente elevado".

As declarações de Trump nas redes sociais encerraram um dia em que ponderou publicamente a possibilidade de retomar os ataques aéreos, o mais recente sinal contraditório na sua busca por um fim à guerra que iniciou há mais de dois meses.

No domingo, Israel ordenou a milhares de libaneses que abandonassem aldeias no sul do Líbano, uma escalada na guerra entre Israel e o Hezbollah, aliado do Irão, que decorre em paralelo com a guerra com o Irão e pode complicar ainda mais os esforços de paz em geral.

O Irão afirmou que as negociações com Washington não podem ser retomadas a menos que seja também mantido um cessar-fogo no Líbano, país invadido por Israel em março para atacar o Hezbollah, depois de o grupo libanês apoiado pelo Irão ter disparado contra o país em apoio de Teerão.

O Líbano e Israel concordaram com um cessar-fogo separado no mês passado, mas os combates continuaram, embora em menor escala. O exército israelita emitiu um alerta urgente no domingo para os residentes de 11 cidades e aldeias no sul do Líbano, instando-os a evacuar as suas casas e a deslocarem-se para áreas abertas a pelo menos 1.000 metros de distância.

O exército afirmou estar a realizar operações contra o Hezbollah após o que descreveu como uma violação do cessar-fogo, alertando que qualquer pessoa próxima de combatentes ou instalações do Hezbollah poderia estar em risco.

Os Estados Unidos e Israel suspenderam a sua campanha de bombardeamentos contra o Irão há quatro semanas, mas não parecem estar mais perto de um acordo para pôr fim a uma guerra que causou a maior perturbação da história no fornecimento global de energia, abalou os mercados globais e aumentou as preocupações sobre a possibilidade de uma recessão económica global mais ampla.

Na sua publicação nas redes sociais, Trump escreveu: "Em breve analisarei o plano que o Irão acaba de nos enviar, mas não consigo imaginar que seja aceitável, dado que ainda não pagaram um preço suficientemente elevado pelo que fizeram à humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos."

No sábado, um alto responsável iraniano afirmou que a proposta do Irão previa, em primeiro lugar, a abertura da navegação no Estreito de Ormuz e o fim do bloqueio americano ao país, deixando as negociações sobre o programa nuclear iraniano para mais tarde.

Embora Trump já tivesse declarado na sexta-feira que não estava satisfeito com a proposta iraniana, afirmou no sábado que ainda não tinha recebido todos os detalhes.

"Falaram-me sobre o conceito do acordo. Agora vão dar-me a redação exata", disse. Questionado sobre se poderia retomar os ataques contra o Irão, Trump respondeu: "Não quero dizer isso. Quer dizer, não posso dizer isso a um repórter. Se se portarem mal, se fizerem algo de mal, veremos. Mas é uma possibilidade que possa acontecer."

A proposta do Irão de adiar as negociações sobre questões nucleares parece contradizer a exigência reiterada de Washington de que o Irão renuncie ao seu stock de mais de 400 kg de urânio altamente enriquecido como condição para o fim da guerra.

Washington afirma que o urânio poderá ser utilizado para fabricar uma bomba. O Irão diz que o seu programa nuclear é pacífico, mas está disposto a discutir restrições ao mesmo em troca da suspensão das sanções, tal como aceite num acordo de 2015 que Trump abandonou.

A Reuters e outras agências noticiosas noticiaram na última semana que Teerão estava a propor reabrir o estreito antes que as questões nucleares fossem resolvidas. Um alto funcionário iraniano confirmou que este novo calendário foi detalhado numa proposta formal transmitida aos Estados Unidos através de mediadores.

Embora afirme repetidamente não ter pressa, Trump está sob pressão interna para romper o controlo do Irão sobre o estreito, que interrompeu o fluxo de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás e fez subir os preços da gasolina nos EUA. O Partido Republicano de Trump corre o risco de sofrer uma reação negativa dos eleitores devido aos preços mais elevados quando o país votar nas eleições legislativas intercalares em novembro.

Os meios de comunicação iranianos informaram que a proposta de Teerão, composta por 14 pontos, inclui a retirada das forças norte-americanas das zonas em redor do Irão, o fim do bloqueio, a libertação dos bens iranianos congelados, o pagamento de indemnizações, a suspensão das sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como um novo mecanismo de controlo para o estreito.

O Irão bloqueia quase toda a navegação proveniente do Golfo, com excepção da sua própria, há mais de dois meses. No mês passado, os EUA impuseram o seu próprio bloqueio aos navios que chegam aos portos iranianos.

Segundo um alto responsável iraniano, que fala sob condição de anonimato, Teerão acredita que a sua mais recente proposta de adiar as negociações nucleares para uma fase posterior representa uma mudança significativa com o objectivo de facilitar um acordo.

"Neste contexto, as negociações sobre a questão nuclear, mais complexa, foram transferidas para a fase final de forma a criar uma atmosfera mais favorável", afirmou o responsável.