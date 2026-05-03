Ucrânia atinge porto russo de Primorsk e laboratório em Zaporizhzhia

As forças armadas da Ucrânia atingiram o porto russo de Primorsk, causando danos significativos nas infraestruturas do terminal petrolífero, garantiu, este domingo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy. Numa publicação na aplicação Telegram, Zelenskiy diz que as tropas ucranianas também atingiram um navio de mísseis da classe Karakurt, uma lancha de patrulha e mais um petroleiro da frota paralela, acrescentando que "cada resultado deste tipo limita ainda mais o potencial bélico da Rússia".

A informação já tinha sido inicialmente confirmada pelo governador local, Alexander Drozdenko, que também na aplicação de mensagens Telegram, adiantou que foram utilizados drones no ataque a este porto, situado no Mar Báltico.

Drozdenko afirmou que mais de 60 drones foram abatidos durante a noite sobre a região de Leninegrado, no noroeste da Rússia. Não houve qualquer fuga de petróleo após o ataque a Primorsk, um importante porto de exportação de petróleo, e o incêndio foi extinto, acrescentou.

Primorsk, um dos maiores portos de exportação da Rússia, tem capacidade para processar 1 milhão de barris de petróleo por dia. O porto foi atingido várias vezes nos últimos meses, à medida que a Ucrânia intensificou os ataques às infraestruturas energéticas russas e a outros alvos, enquanto as negociações mediadas pelos EUA para pôr fim à guerra na Ucrânia estão paralisadas.

As forças ucranianas também atacaram dois navios-tanque da frota paralela nas águas da entrada do porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no domingo.

"Estes navios-tanque eram utilizados ativamente para transportar petróleo – não mais", disse Zelenskiy no Telegram. "As capacidades de longo alcance da Ucrânia continuarão a ser desenvolvidas de forma abrangente – no mar, no ar e em terra."

Laboratório de central nuclear de Zaporizhzhia atingido

Outras regiões da Rússia também reportaram ataques com drones no sábado e no domingo. Aliás, também este domingo de manhã o Kremlin garantiu que drones ucranianos também tinham atingido um laboratório na central nuclear de Zaporizhzhia, sem relatos de danos graves. A central continua a operar normalmente, garante a mesma fonte, citada pela Agência Reuters.

A informação foi posteriormente confirmada pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que também indica que um drone atingiu o seu laboratório externo de controlo de radiação.

Não houve registo de feridos e ainda não se sabe se o ataque danificou o laboratório, que fica fora do perímetro da central nuclear, segundo a AIEA.

Uma equipa da AIEA no local solicitou o acesso ao laboratório, disse o diretor-geral Rafael Grossi, reiterando que quaisquer ataques perto de instalações nucleares podem representar riscos para a segurança nuclear.

No entretanto, o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, disse no sábado à noite que um homem de 77 anos morreu numa aldeia após um ataque com um drone. Sergei Sobyanin, presidente da Câmara de Moscovo, afirmou que quatro drones foram abatidos a caminho da capital russa.

Vasily Anokhin, governador da região de Smolensk, no oeste do país, disse que três pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas no domingo depois de um drone ter atacado um prédio de apartamentos na região.

Entretanto, as tropas russas avançavam lentamente em direção à cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou no sábado o principal responsável do exército ucraniano.

[Notícia atualizada às 15h08 de 3 de maio de 2026 para acrescentar mais detalhes sobre ataque a Zaporizhzhia]