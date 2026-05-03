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Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

União Europeia promete proteger jornalistas: "Coragem não deveria ser requisito da profissão"

03 mai, 2026 - 23:08 • Catarina Magalhães

Metsola reforçou o "compromisso inabalável" da União Europeia (UE) com os profissionais dos meios de comunicação sociais para "salvaguardar a democracia".

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A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, recordou este domingo, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a importância dos jornalistas poderem trabalharem em segurança "livres de ameaças, violência e intimidação".

Metsola reforçou o "compromisso inabalável" da União Europeia (UE) com os profissionais dos meios de comunicação sociais para "salvaguardar a democracia".

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A presidente da instituição publicou um curto vídeo de 30 segundos este domingo a recordar a relevância desta profissão como "serviço público".

"A coragem não deveria ser requisito para se ser jornalista", acredita Metsola.

A presidente do Parlamento Europeu reforçou ainda que a instituição protegerá sempre os jornalistas em caso de ameaça ou perante tentativas de silenciamento.

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