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Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
União Europeia promete proteger jornalistas: "Coragem não deveria ser requisito da profissão"
03 mai, 2026 - 23:08 • Catarina Magalhães
Metsola reforçou o "compromisso inabalável" da União Europeia (UE) com os profissionais dos meios de comunicação sociais para "salvaguardar a democracia".
A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, recordou este domingo, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a importância dos jornalistas poderem trabalharem em segurança "livres de ameaças, violência e intimidação".
Metsola reforçou o "compromisso inabalável" da União Europeia (UE) com os profissionais dos meios de comunicação sociais para "salvaguardar a democracia".
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A presidente da instituição publicou um curto vídeo de 30 segundos este domingo a recordar a relevância desta profissão como "serviço público".
"A coragem não deveria ser requisito para se ser jornalista", acredita Metsola.
A presidente do Parlamento Europeu reforçou ainda que a instituição protegerá sempre os jornalistas em caso de ameaça ou perante tentativas de silenciamento.
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