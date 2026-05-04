Áustria expulsa três diplomatas russos por suspeitas de espionagem

A Áustria expulsou três diplomatas russos acusados de atividades de espionagem, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os visados já abandonaram o país, conta a “BBC” esta segunda-feira.

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Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros, Beate Meinl-Reisinger, os diplomatas recorreram a antenas instaladas nos telhados de edifícios diplomáticos para recolher informações.

Um relatório da emissora pública austríaca "ORF" indica que as antenas estavam plantadas na embaixada russa em Viena e num complexo diplomático associado.

"Espionagem é uma questão de segurança para a Áustria", afirmou Beate Meinl-Reisinger, acrescentando que "é inaceitável que a imunidade diplomática seja usada para realizar espionagem".

A embaixada russa reagiu criticando a decisão austríaca, classificando-a como injustificada e politicamente motivada, e prometeu uma resposta.

"Consideramos este passo hostil como totalmente injustificado e inaceitável", declarou a embaixada russa, garantindo que Moscovo irá responder de forma firme.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Áustria já expulsou 14 membros da missão diplomática russa.