Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Carro atropela multidão e faz dois mortos na cidade alemã de Leipzig

04 mai, 2026 - 16:48 • Olímpia Mairos , com Reuters

Um SUV Volkswagen danificado, com uma pessoa em cima do veículo, foi visto a circular a grande velocidade numa zona pedonal, segundo a rádio local Radio Leipzig.

A+ / A-

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas depois de um carro ter atropelado uma multidão no centro da cidade alemã de Leipzig, no leste do país, avançou a estação regional MDR, citando a polícia.

A polícia de Leipzig confirmou à Reuters que houve feridos provocados por um veículo em andamento, mas não adiantou mais pormenores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um SUV Volkswagen danificado, com uma pessoa em cima do veículo, foi visto a circular a grande velocidade numa zona pedonal, segundo a rádio local Radio Leipzig.

A estação citou testemunhas que referiram a presença de vários corpos alegadamente cobertos com lençóis, bem como um esfaqueamento.

Segundo um porta-voz da polícia local, citado pelo jornal Bild, um veículo percorreu o centro da cidade a grande velocidade , provocando o incidente.

Entretanto, o presidente da câmara de Leipzig, Burkhard Jung, confirmou que duas pessoas morreram e que o suspeito foi detido pelas autoridades após se colocar em fuga .

“A polícia já deteve o suspeito”, afirmou o autarca, assegurando que não existe neste momento perigo para a população. “Estamos devastados. Neste momento, só posso expressar a minha solidariedade às famílias das vítimas”, acrescentou, referindo ainda que as autoridades irão agora investigar as causas do sucedido.

Este episódio surge num contexto de crescente número de incidentes violentos na Alemanha , incluindo atropelamentos e ataques com arma branca. Nos últimos anos, o país tem registado casos com diferentes motivações, desde razões políticas e religiosas até situações associadas a problemas de saúde mental.

Em 2024, por exemplo, dois ataques distintos causaram vítimas mortais: um em Mannheim, onde um condutor atropelou peões, e outro em Munique, durante uma manifestação sindical. No mesmo ano, um ataque num mercado de Natal em Magdeburgo fez várias vítimas, meses depois de um esfaqueamento num festival em Solingen.

[notícia atualizada às 17h40 de 4 de maio de 2026]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)