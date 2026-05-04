Carro atropela multidão e faz dois mortos na cidade alemã de Leipzig

Um SUV Volkswagen danificado, com uma pessoa em cima do veículo, foi visto a circular a grande velocidade numa zona pedonal, segundo a rádio local Radio Leipzig.

A polícia de Leipzig confirmou à Reuters que houve feridos provocados por um veículo em andamento, mas não adiantou mais pormenores.

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas depois de um carro ter atropelado uma multidão no centro da cidade alemã de Leipzig, no leste do país, avançou a estação regional MDR, citando a polícia.

A estação citou testemunhas que referiram a presença de vários corpos alegadamente cobertos com lençóis, bem como um esfaqueamento.

Segundo um porta-voz da polícia local, citado pelo jornal Bild, um veículo percorreu o centro da cidade a grande velocidade , provocando o incidente.

Entretanto, o presidente da câmara de Leipzig, Burkhard Jung, confirmou que duas pessoas morreram e que o suspeito foi detido pelas autoridades após se colocar em fuga .

“A polícia já deteve o suspeito”, afirmou o autarca, assegurando que não existe neste momento perigo para a população. “Estamos devastados. Neste momento, só posso expressar a minha solidariedade às famílias das vítimas”, acrescentou, referindo ainda que as autoridades irão agora investigar as causas do sucedido.

Este episódio surge num contexto de crescente número de incidentes violentos na Alemanha , incluindo atropelamentos e ataques com arma branca. Nos últimos anos, o país tem registado casos com diferentes motivações, desde razões políticas e religiosas até situações associadas a problemas de saúde mental.

Em 2024, por exemplo, dois ataques distintos causaram vítimas mortais: um em Mannheim, onde um condutor atropelou peões, e outro em Munique, durante uma manifestação sindical. No mesmo ano, um ataque num mercado de Natal em Magdeburgo fez várias vítimas, meses depois de um esfaqueamento num festival em Solingen.

[notícia atualizada às 17h40 de 4 de maio de 2026]