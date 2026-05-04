Casa Branca em estado de alerta máximo após disparos enquanto Trump discursava. Um homem baleado pela polícia

A Casa Branca foi isolada esta segunda-feira pelas autoridades, quando o Presidente Donald Trump participava num evento com empresários, após as forças policiais terem baleado um indivíduo na capital, informou o Serviço Secreto norte-americano.

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Segundo a força policial, encarregue da proteção do Presidente e outras autoridades, uma pessoa foi baleada por agentes da autoridade perto do Monumento de Washington, no centro da capital.

O estado de saúde da pessoa e as circunstâncias do tiroteio não foram imediatamente divulgadas.

O Serviço Secreto recomendou que as pessoas evitassem a zona, enquanto as equipas de emergência atendiam a ocorrência, quando na Casa Branca Trump participava num evento para pequenas empresas.

A residência presidencial foi brevemente isolada enquanto as autoridades investigavam o incidente, e o Serviço Secreto conduziu os jornalistas que estavam no exterior para a sala de imprensa.

Trump prosseguiu com o evento sem interrupções.

Vito Maggiolo, porta-voz do Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência de Washington, disse que as equipas de emergência transportaram um homem adulto para o hospital e estavam a assistir um adolescente com ferimentos ligeiros.

A 26 de abril, um atirador tentou assassinar Trump durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, num hotel de Washington, o que levou à retirada do Presidente.