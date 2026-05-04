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Explosão em navio sul-coreano no estreito de Ormuz

04 mai, 2026 - 18:33 • Redação

Navio sul-coreano foi atingido no estreito de Ormuz. Causa do incidente permanece por esclarecer e está sob investigação. Drones iranianos provocaram incêndio num porto dos Emirados Árabes Unidos.

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Um navio mercante sul-coreano foi atingido por uma explosão no estreito de Ormuz esta segunda-feira, num incidente cuja origem permanece por esclarecer, num dia também marcado por um ataque com drones iranianos contra uma instalação petrolífera no porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.

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Estes incidentes ocorreram após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado nas redes sociais uma nova missão naval, designada “Project Freedom”, com o objetivo de garantir a circulação no estreito.

O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que contratorpedeiros com mísseis guiados se encontram no Golfo a apoiar a operação. Segundo os militares norte-americanos, dois navios mercantes com bandeira dos Estados Unidos atravessaram o estreito e seguem viagem em segurança.

A Guarda Revolucionária iraniana rejeitou esta versão e assegurou que nenhum navio comercial atravessou o estreito nas últimas horas. Teerão classificou as declarações de Washington como falsas.

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