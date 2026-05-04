Explosão em navio sul-coreano no estreito de Ormuz

Um navio mercante sul-coreano foi atingido por uma explosão no estreito de Ormuz esta segunda-feira, num incidente cuja origem permanece por esclarecer, num dia também marcado por um ataque com drones iranianos contra uma instalação petrolífera no porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Estes incidentes ocorreram após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado nas redes sociais uma nova missão naval, designada “Project Freedom”, com o objetivo de garantir a circulação no estreito.

O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que contratorpedeiros com mísseis guiados se encontram no Golfo a apoiar a operação. Segundo os militares norte-americanos, dois navios mercantes com bandeira dos Estados Unidos atravessaram o estreito e seguem viagem em segurança.

A Guarda Revolucionária iraniana rejeitou esta versão e assegurou que nenhum navio comercial atravessou o estreito nas últimas horas. Teerão classificou as declarações de Washington como falsas.