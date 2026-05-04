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Monarquia
Família real cresce: princesa Eugenie está à espera do terceiro filho
04 mai, 2026 - 15:30 • Ana Kotowicz (texto e gráfico)
Eugenie é a filha mais nova de um dos irmãos do rei, Andrew Mountbatten Windsor — que perdeu o título de príncipe. "Sua Majestade, o Rei, foi informado e está encantado com as notícias", lê-se no comunicado.
A princesa Eugenie, sobrinha do rei Carlos III, está à espera do seu terceiro filho, anunciou o Palácio de Buckingham esta segunda-feira.
"Sua Majestade, o Rei, foi informado e está encantado com as notícias", lê-se no comunicado.
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Eugenie é a filha mais nova de um dos irmãos do rei, Andrew Mountbatten Windsor — que perdeu o título de príncipe, de duque e a sua residência oficial na sequência das suas alegadas ligações a Jeffrey Epstein, pedófilo norte-americano que morreu na cadeia à espera de julgamento.
Andrew chegou mesmo a ser detido no Reino Unido para interrogatório por suspeita de conduta imprópria em cargo público.
Eugenie, irmã de Beatrice, é a décima segunda na linha de sucessão ao trono britânico (onde o seu pai se encontra em oitavo lugar, embora já tenha sido sugerido que devia ser afastado).
Explicador
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A Princesa casou-se com Jack Brooksbank, em 2018, no Castelo de Windsor e tem dois filhos. São exatamente os dois filhos da Princesa que surgem na imagem segurando uma ecografia.
“Sua Alteza Real, a Princesa Eugenie e o Sr. Jack Brooksbank, estão muito felizes por anunciar que estão à espera do seu terceiro filho juntos, para este verão", lê-se na publicação da Princesa na rede social Instagram. "August (5 anos) e Ernest (2 anos) estão também muito entusiasmados por receber mais um irmão na família.”
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